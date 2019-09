Ianis Hagi, DIRECT IN ISTORIE dupa meciul nebun din Belgia! E primul jucator care reuseste asta

Romanul a reusit o pasa de gol si a inscris de doua ori din penalty in remiza 3-3.

Ianis Hagi a marcat si cu stangul, si cu dreptul si a devenit, astfel, primul jucator care inscrie din penalty cu ambele picioare in acelasi meci.

Ianis a fost schimbat in minutul 69, dupa ce meciul a fost intrerupt 10 minute din cauza comportamentului neadecvat al suporterilor lui St. Truiden.

Chiar daca meciul s-a incheiat la egalitate, Genk ar putea avea castig de cauza, avand in vedere ca arbitrul a fluierat finalul partidei in minutul 88, deoarece suporterii isi iesisera din nou din minti, iar siguranta jucatorilor nu mai putea fi garantata.

Ianis Hagi (20) versus Sint-Truiden VV:

????️ Assists in the 15th minute

⚽ Scores in the 48th minute

⚽ Scores in the 60th minute

He scored one penalty with his left, and one with his right. pic.twitter.com/IO1bg78kK4