ULTIMA ORA | "Dragi fani! Am primit o oferta pe care nu as fi putut sa o refuz!" Stanciu a dezvaluit tot! Decizia luata de Sparta

Nicusor Stanciu a dezvaluit intr-o scrisoare adresata fanilor Spartei Praga ca a primit o oferta de nerefuzat. Totusi, clubul s-a opus plecarii sale!

"Respect decizia clubului", mai spune Stanciu!



"Dragi fani ai lui Sparta Praga,

As vrea sa comentez ceea ce s-a spus la conferinta de joi si a fost publicat de mass-media. Am avut, intr-adevar, o oferta in perioada Craciunului. A fost una interesanta pentru mine, una pe care n-as fi putut s-o refuz.

Totusi, Sparta a decis sa ma pastrez din cauza ca oferta nu a fost ceea ce-si imagineaza clubul. Respect asta si voi ramane un jucator al lui Sparta. M-am obisnuit la club si imi plac oamenii de aici, iar fanii ma trateaza foarte bine.



Faptul ca m-am gandit serios sa plec nu inseamna ca n-am fost onest in interviurile acordate in toamna. Nu stiam ca aceasta oferta va veni! Nu m-am gandit la asa ceva. Ceea ce-am spus in trecut am gandit", a spus el.

Nicolae Stanciu joaca la Sparta Praga de la inceputul anului 2018, cand a fost adus cu aproape 4 milioane de euro de la Anderlecht.

20 de meciuri a jucat Stanciu in acest sezon pentru Sparta Praga, reusind 4 goluri si 7 assituri.