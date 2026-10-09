Dezvăluirea făcută despre Ionuț Radu, după ce a fost uitat de Hagi la ultimele două meciuri ale României

Radu a apărat în deplasarea cu Suedia și în meciul cu Bosnia de pe Arena Națională. Ulterior, selecționerul Gică Hagi a decis să se bazeze în poartă pe Otto Hindrich.

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Gică Hagi a anunțat înaintea meciului cu Polonia că portarul se confruntă cu o accidentare, motiv pentru care a decis să îi dea o șansă lui Hindrich, iar declarația antrenorului român i-a alertat pe spanioli.

Presa din Spania a dezvăluit însă că Ionuț Radu nu se confruntă cu o accidentare, iar portarul s-a putut antrena normal după revenirea de la echipa națională.

De altfel, spaniolii au transmis că problemele identificate de medicii echipei naționale la Ionuț Radu nu au fost unele grave și au subliniat că a fost vorba doar de un disconfort minor.

”Portarul lui Celta Vigo, Ionuț Radu, a revenit la antrenamentele echipei în condiții normale, după ce a absentat de la ultimele două dintre cele patru meciuri disputate de România în Liga Națiunilor în această fereastră internațională.

Din cantonamentul echipei naționale au apărut informații despre o posibilă problemă gravă la umăr, zvonuri dezmințite de clubul din Vigo. Totuși, Celta a precizat că era vorba despre un disconfort recurent, care nu îi limita activitatea, astfel că portarul nu a fost inclus în raportul medical și s-a antrenat normal, lucru vizibil și în imaginile publicate de club”, au scris spaniolii de la AnaliticaFantasy .