Anunțul spaniolilor după ce Ionuț Radu ar fi apărat accidentat la națională: ”Au apărut îngrijorări!”

Anunțul spaniolilor după ce Ionuț Radu ar fi apărat accidentat la națională: ”Au apărut îngrijorări!” Stranieri
SPORT.RO
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România a pierdut primele patru meciuri din Nations League cu Gică Hagi pe banca tehnică.

TAGS:
Ionut RaduCelta VigoRomaniaaccidentare
Din articol

Tricolorii au pierdut în deplasare cu Suedia (scor 1-2), acasă cu Bosnia (scor 2-4), în deplasare cu Polonia (scor 0-6) și acasă cu Suedia (scor 0-1).

Anunțul făcut de spanioli despre Ionuț Radu

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Unul dintre cei mai criticați jucători ai echipei naționale după acțiune din această toamnă a fost Ionuț Radu, portarul celor de la Celta Vigo.

Radu a apărat în deplasarea cu Suedia și în meciul cu Bosnia de pe Arena Națională. Ulterior, selecționerul Gică Hagi a decis să se bazeze în poartă pe Otto Hindrich. Gică Hagi a declarat chiar că portarul din La Liga se confruntă cu o accidentare la umăr, însă că problema ar fi una mai veche care nu i-ar pune mari probleme portarului.

Au apărut unele informații conform cărora, cei de la Celta Vigo i-ar fi interzis portarului să mai apere la echipa națională în meciul cu Polonia și în returul cu Suedia.

Jurnaliștii iberici au anunțat care este situația portarului român după revenirea în Spania: ”Clubul a confirmat că Ionuț Radu este deja la Vigo și, începând de astăzi, ar urma să reintre 100% în programul echipei, pentru a se stabili că starea sa fizică este una optimă, a transmis clubul după ce în România au apărut îngrijorări în privința stării sale”, a scris La Voz de Galicia.

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