Denis Alibec (34 de ani) a fost vârful de atac ales de FCSB pentru duelul cu Young Boys, din Europa League.

În tentativa de a odihni numele importante din echipă pentru derby-ul cu Universitatea Craiova de duminică, FCSB a mizat la duelul cu Young Boys pe un prim 11 format din jucători cu mai puține minute în actuala stagiune.

FCSB - Young Boys | Denis Alibec a căutat cu disperare golul, dar i-a exasperat pe suporteri.

Fără gol după revenirea la FCSB, Denis Alibec a părut că are ceva de demonstrat și că vrea să evite o nouă înlocuire la pauză, așa cum s-a întâmplat în duelul cu Go Ahead Eagles (1-0). Săptămâna trecută, fostul atacant de la Farul a fost titular, a pasat decisiv la golul lui Miculescu, dar după primele 45 de minute a fost înlocuit cu Bîrligea.

FCSB a intrat în dezavantaj la pauză, 0-2, iar cel mai activ jucător din atacul campioanei a fost de departe Alibec. Atacantul de 34 de ani a expediat nu mai puțin de 5 șuturi pe parcursul primei reprize, însă numai unul a fost pe spațiul porții.

  • Pozițiile din care a șutat Denis Alibec în prima repriză din FCSB - Young Boys. Foto: Sofascore

La patru dintre cele cinci șuturi, Alibec și-a încercat norocul din afara careului. Nemulțumirea suporterilor a fost vizibilă în minutul 17, când atacantul a trimis mult peste poarta lui Young Boys, direct în peluză, după o fază în care nu a avut inspirația să lase balonul pentru Miculescu, aflat într-o poziție mult mai bună.

De partea cealaltă, eficiența a fost una excelentă pentru Joel Monteiro (26 de ani). Extrema stângă de la Young Boys a expediat trei șuturi în prima repriză și a înscris două goluri, stabilind scorul pauzei.

