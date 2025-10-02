În tentativa de a odihni numele importante din echipă pentru derby-ul cu Universitatea Craiova de duminică, FCSB a mizat la duelul cu Young Boys pe un prim 11 format din jucători cu mai puține minute în actuala stagiune.

FCSB - Young Boys | Denis Alibec a căutat cu disperare golul, dar i-a exasperat pe suporteri.



Fără gol după revenirea la FCSB, Denis Alibec a părut că are ceva de demonstrat și că vrea să evite o nouă înlocuire la pauză, așa cum s-a întâmplat în duelul cu Go Ahead Eagles (1-0). Săptămâna trecută, fostul atacant de la Farul a fost titular, a pasat decisiv la golul lui Miculescu, dar după primele 45 de minute a fost înlocuit cu Bîrligea.



FCSB a intrat în dezavantaj la pauză, 0-2, iar cel mai activ jucător din atacul campioanei a fost de departe Alibec. Atacantul de 34 de ani a expediat nu mai puțin de 5 șuturi pe parcursul primei reprize, însă numai unul a fost pe spațiul porții.

