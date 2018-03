DEZASTRU pentru Reghecampf in Liga Campionilor Asiei: 2-10 golaveraj in 3 partide! A pierdut in Iran

Echipa lui Reghecampf a pierdut toate meciurile din grupele Ligii Campionilor Asiei.

Echipa Al-Wahda Dubai, din Emiratele Arabe Unite, antrenata de romanul Laurentiu Reghecampf, a suferit marti o nou infrangere in Grupa B a Ligii Campionilor Asiei la fotbal, inclinandu-se cu 2-0 pe terenul iranienilor de la Zob Ahan.

Ambele goluri au fost reusite de Morteza Tabrizi, in minutele 34 si 73.

Al-Wahda are trei infrangeri in tot atatea meciuri in Grupa B, cu un golaveraj dezastruos, 2-10. Primul joc a fost pierdut cu 5-0 pe terenul lui Lokomotiv Taskent (Uzbekistan), dupa care a venit esecul de acasa, cu 3-2, in fata qatarienilor de la Al-Duhail SC. Liderul grupei este Al-Duhail, 6 puncte (2 jocuri), urmata de Zob Ahan, 6 puncte, Lokomotiv Taskent, 3 puncte (2 jocuri), Al-Wahda, 0 p.

In campionat, Al-Wahda este pe locul 2, la patru puncte de liderul Al Ain, care a invins-o joi cu 6-2. Cel mai cunoscut jucator al echipei lui Reghecampf este maghiarul Balazs Dzsudzsak.

In aceeasi grupa va avea loc marti intalnirea Al-Duhail - Lokmotiv Taskent.

Tot in Liga Campionilor Asiei, in Grupa E, formatia sud-coreeana Jeonbuk Motors a surclasat marti acasa echipa chineza Tianjin Quanjian, cu scorul de 6-3. In Grupa G, formatia chineza Guangzhou Evregrande s-a impus in fata propriului public cu scorul de 5-3 in fata lui Jeju United (Coreea de Sud).