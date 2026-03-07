Contractul lui Marius Marin cu Pisa va expira la finalul sezonului în curs, dar italienii nu s-au grăbit să îi ofere fotbalistului român o nouă înțelegere.

Marius Marin a refuzat oferta și ”va fi fotbalistul Sevillei”

Conform jurnalistului iberic Joel Mendez, apropiat al clubului Sevilla, Marius Marin ar fi avut pe masă o ofertă de prelungire a contractului cu Pisa, dar mijlocașul echipei naționale ar fi decis să spună pas propunerii venite din partea clubului la care se află din 2018.

Astfel, internaționalul român va rămâne liber de contract la finalul acestui sezon și va putea semna cu orice club dorește.

Mendez susține că Antonio Cordon, directorul sportiv al Sevillei, lucreză din greu pentru a-l convinge pe Marin să semneze, iar mutarea ar fi agreată și de Matias Almeyda, antrenorul echipei.

Așadar, concluzia este, în opinia jurnalistului spaniol, că totul indică spre faptul că ”Marius Marin va fi fotbalistul Sevillei”.