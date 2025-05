Robert Vișan, acționar la firma de impresariat Becali Sport, a oferit detalii despre negocierile contractuale care i-au asigurat românului un salariu considerabil.



Într-o perioadă în care Man traversează un moment dificil, fiind criticat de presa italiană după meciul cu Lazio și ajungând pe banca de rezerve, Robert Vișan a vorbit despre statutul financiar al internaționalului român, obținut în urma reînnoirii contractului până în 2027.



"La negocieri a fost Giovanni (n.r. - Becali), dar știu ce a fost acolo... A fost o negociere destul de lungă, iar după această reînnoire, Dennis a rămas cu un salariu foarte, foarte important și în momentul de față este foarte mulțumit", a susținut Vișan la Digisport.



Acționarul firmei de impresariat a subliniat că salariul lui Man îl plasează în topul veniturilor de la Parma și chiar rivalizează cu cel al unor jucători de la echipe mai bine cotate. "Este cel mai bine plătit fotbalist de la Parma. Și nu doar de acolo. Sunt jucători importanți la Bologna, care se apropie de salariul lui Dennis", a adăugat Vișan.

1,5 milioane de euro pe an ar fi salariul pe care îl încasează Dennis Man la Parma, potrivit informațiilor apărute în presa din Italia.



"Va redeveni jucătorul pe care îl știm!"



În ciuda perioadei mai puțin faste, marcată și de gestul controversat al ștergerii pozelor în tricoul Parmei de pe rețelele sociale, apropiații jucătorului sunt convinși că acesta va depăși momentul dificil. Cristi Chivu i-a luat public apărarea recent, iar Robert Vișan și-a exprimat, de asemenea, încrederea în revenirea lui Man.



"Dennis are niște calități foarte importante, îl cunosc foarte bine, e introvertit, dar există în cariera oricărui jucător perioade de up & down. Acum e perioada lui, să-i spunem nefastă, dar sunt convins că Dennis va redeveni jucătorul care a fost și cu care suntem obișnuiți. Este un moment de cumpănă, dar va trece fără probleme, pentru că are mental puternic. Se va întoarce cel care a fost Dennis Man și cel pe care-l cunoaște cu toții", a mai spus Vișan.



Dennis Man a jucat 30 de meciuri pentru Parma în acest sezon (Serie A și Cupa Italiei), reușind 4 goluri și 5 pase decisive.