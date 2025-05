Internaționalul român a fost trimis în teren de către Cristi Chivu în repriza secundă și a avut ocazii mari de a înscrie, dar fără succes. Italienii l-au criticat dur pe Man, iar la scurt timp după meci, fotbalistul român și-a șters toate pozele în care apare îmbrăcat în tricoul ”Cruciaților”.

Cristi Chivu: ”Nu-mi face plăcere să văd că Man e pus la zid, scos în piață și lovit cu pietre!”

Din acest motiv s-a vorbit despre viitorul lui Man la Parma. La conferința de presă premergătoare partidei contra lui Como, Cristi Chivu a vorbit și despre situația lui Dennis Man, iar antrenorul român a simțit nevoia să sară în apărarea elevului său.

”Trebuie să-l apăr pe Dennis așa cum am făcut-o cu Almqvist și cu fiecare alt jucător al meu. Nu pot să-l judec pentru că a ratat în fața portarului — de fiecare dată când a intrat de pe bancă, și-a creat ocazii.

Din păcate, a greșit, dar li se întâmplă tuturor: lui Pellegrino, lui Bonny, tuturor celor care dau totul pentru echipă. Nu-mi face plăcere să văd că este pus la zid, scos în piață și lovit cu pietre. El, la fel ca toți băieții, a învățat că grupul valorează mai mult decât orice altceva. S-a pus la dispoziția echipei și este important pentru noi.

Mi-aș dori să aibă susținerea tuturor, așa cum o are din partea noastră — inclusiv din partea presei și a suporterilor. Am construit ceva important în aceste luni pentru că băieții au intrat într-o realitate a modestiei și a sacrificiului, care ne-a permis să adunăm puncte și să urcăm în clasament. El are nevoie de noi, iar noi avem nevoie de el”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.

Parma, locul 16 în Serie A