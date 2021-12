Dennis Man, făcut praf de un fost patron din Liga 1: ”PR-ul a fost de 13 milioane!”

Atacantul crescut de UTA Arad și ”copt” la FCSB a eșuat în Italia, fiind unul dintre jucătorii criticați des de presa din ”Cizmă”. Acesta are evoluții slabe la Parma, jucând în 25 de meciuri și marcând 4 goluri.

Adrian Porumboiu, fostul patron de la FC Vaslui, l-a criticat dur pe Man. Acesta a lansat un atac și la adresa lui Olimpiu Moruțan.

"Nu văd unul să sară. A fost Moruțan, a făcut două fente și afară! Man, dacă poate să facă cât a făcut, adică cifra pe care nu o mai spun, Doamne, eu nu pot să cred asta! E făcut să luăm banii, bravo! Niciodată asta!

O singură fentă în stânga, pasă înapoi și gata. Nicio treabă! PR-ul a fost de 13 milioane și diferența a fost cât e valoarea lui. Dar bravo, asta înseamnă și o artă. Nu poți să te superi pe cel care a făcut PR-ul. Și a reușit, el e excelent aici.

Dacă n-am o admirație pentru tipul respectiv, aici am o admirație pentru că a reușit să vândă ceva ce e inimaginabil. Când am auzit, am zis că e vreo goangă ceva. Și ca dovadă, nu poate să...", a spus Adrian Porumboiu, pentru Digi Sport.