Deian Sorescu, mesaj emoționant după despărțirea de Dinamo: „Doare, doare tare! Ultima perioadă a fost dificilă”

Aflat la Dinamo din vara anului 2018, Deian Sorescu a jucat 134 de meciuri pentru echipa bucureştean -, în ambele competiţii interne, Liga I şi Cupa României, a marcat 29 de goluri şi a adunat 26 de pase decisive.

Mijlocașul susține că se simte foarte bine în Poloni și că a avut parte de o primire prietenoasă la Rakow.

Sorescu: „Am făcut o alegere bună!”

„E frumos. Îmi doream să fac o schimbare în bine. Am făcut o alegere bună, am întâlnit oameni de nota 10, de la staff, la colegi, la oamenii care lucrează la bază. Echipa a avut un parcurs destul de bun, de la an la an a progresat. Nu, nu am vorbit cu Bogdan Racovițan, eu am fost plecat în Turcia cu echipa.

Când am văzut că a semnat i-am dat un mesaj de bun venit. Le-am spus celor din conducere că vreau să plec, dar am promis că atât timp cât sunt la Dinamo o să dau sută la sută. Au fost mai multe discuții, mai multe echipe, dar mă bucur că cei de la Rakow m-au vrut și au rezolvat cu totul.

E o creștere financiară, dar și pe plan sportiv. Dinamo e un club de tradiție, nu merită să fie unde este, dar mereu speram că o să fie altfel și ajungeam tot acolo. E un pas important, de la retrogradare, mă bat la campionat. Eram mereu în centrul atenției. Știam că se așteaptă multe de la mine.

Sorescu: „Încă doare despărțirea de Dinamo!”

E un sport colectiv, nu te poți aștepta de la Sorescu să dea 3-4-5 goluri pe meci. Se poate întâmpla să prinzi un meci mai prost. Poate și de asta am fost tratat diferit față de alți colegi. Am vrut să le dovedesc suporterilor că greșesc. Am văzut primele 20 de minute ieri (din Dinamo - FCSB), eram nerăbdător să văd.

Și încă ce doare. Mă uitam la meci și era un sentiment ciudat. Nu eram obișnuit să-l văd de la televizor, dar așa e viața de sportiv. Oamenii de aici m-au dorit pentru bandă dreaptă, număr 10. Sistemul e de așa natură, așa mi-au zis că vor să mă folosească”, a spus Deian Sorescu, la Digi Sport.

În vârstă de 24 de ani, Sorescu a mai evoluat în carieră la ACS Poli Timişoara şi ASU Politehnica Timişoara.

Rakow Czestochowa ocupă locul 3 în prima ligă a campionatului din Polonia, la 6 puncte în urma liderului Lech Poznan.