Internaționalul român Deian Sorescu a fost inclus în echipa ideală a sezonului din SuperLig, alcătuită pe baza statisticilor și a mediilor notelor din primele trei etape. În primele trei runde ale actualei stagiuni, în care a fost utilizat ca mijlocaș dreapta, fotbalistul a marcat două goluri (în remiza 1-1 cu Alanyaspor și în victoria 1-0 cu Eyüpspor).
Deian Sorescu, inclus într-un „11” select în Turcia! Cu ce nume mari împarte „vestiarul”
Deian Sorescu (29 de ani) traversează o perioadă bună în Turcia, la Gaziantep FK, iar evoluțiile sale l-au dus în top
Deian Sorescu, medie de 8,15 în echipa ideală din SuperLig
Într-un sistem 3-5-2, cu media 8,15, internaționalul tricolor împarte mijlocul terenului cu Eldor Shomurodov (Bașakșehir, 8,15), Dia Saba (Amedspor, 8,09), Gabriel Sara (Galatasaray, 8,01) și Celil Yüksel (Samsunspor, 8,01).
Locul dintre buturi i-a revenit lui Irfan Can Eğribayat (Gençlerbirliği, 8,87), în timp ce apărarea este formată din Christopher Operi (Bașakșehir, 8,04), Massadio Haidara (Kocaelispor, 7,69) și colegul lui Sorescu de la Gaziantep, Ulrich Meleke (7,76). Compartimentul ofensiv este compus din atacantul celor de la Galatasaray, Victor Osimhen, care are cea mai mare medie din campionat (9,81), și Adrian Benedyczak (Kasımpașa, 7,65).
Transferat definitiv de Gaziantep FK de la Rakow în august 2024 pentru suma de 700.000 de euro, după un împrumut inițial, Deian Sorescu a adunat în total 95 de meciuri, 16 goluri și 13 pase decisive pentru gruparea turcă. În actualul sezon, el a bifat 11 apariții ca titular în campionat și una în Cupa Turciei, unde a reușit un assist în duelul cu Etimesgut SK (4-0).
Cotat la 1,5 milioane de euro și având 25 de selecții la echipa națională a României, fostul jucător de la Dinamo și FCSB mai are contract cu Gaziantep până la 30 iunie 2027. Pentru formația sa urmează duelul din deplasare cu Gençlerbirligi, programat sâmbătă, 21 noiembrie, în etapa a 12-a din SuperLig.
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