Curajul lui Lucescu, subiect de prima pagina in BBC! "Managerul care s-a alaturat clubului care il uraste cel mai mult!" Mutarea care a uimit presa britanica

Mircea Lucescu a semnat in vara acestui an cu Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu a semnat cu Dinamo Kiev in aceasta vara, dupa ce in trecut a obtinut unele dintre cele mai mari performante ca antrenor cu Sahtior, marea rivala a lui Dinamo.

Lucescu s-a confruntat cu multe critici pentru alegerea facuta si a fost aspru contestat atat din directia fostului sau club, cat si cea a lui Dinamo Kiev. Poate cel mai greu lucru pentru antrenorul roman a fost interactioneze cu suporterii echipei din Kiev, care nu l-au dorit din prima clipa pe banca echipei.

"Imaginati-va ca Sir Alex Gerguson preia Liverpool. Suna imposibil? Acest lucru este cu aproximatie scenariul care s-a desfasurat in Ucraina in aceasta vara, cand Dinamo Kiev a decis sa parieze pe Mircea Lucescu, simbolul suprem al celei mai mari rivale, Sahtior Donetk. Fanii ambelor echipe cu greu au putut crede ce le vad ochii cand mutarea s-a facut oficiala pa 23 iulie. Este greu de spus care parte a fost mai furioasa", scrie BBC.

Mircea Lucescu, o 'miscare cheie' pentru istoria lui Dinamo Kiev

BBC aminteste de anii de glorie ai lui Sahtior Donetk in perioada in care Mircea Lucescu a fost pe banca echipei:

"Akhmetov mai incercase sa il aduca pe roman la Donetk. Lucescu, care si-a inceput cariera de antrenor in 1979 in tara sa natala, a lucrat pana in prezent la mai multe cluburi din Italia si Turcia, inclusiv la Inter Milano si Galatasaray. Sahtior a fost pe deplin recompensata. Lucescu le-a oferit titlul inca de la primul sezon. In primii 10 ani in care Lucescu a fost alaturi de club, Sahtior a fost campioana de 8 ori, castigatoare a Cupei UEFA in 2009 si castigatoare a Cupei Ucrainei de 5 ori. Lucescu a adus cateva schimbari revolutionare in joc. In timp ce stilul lui Dinamo Kiev s-a bazat pe viteza si fizic, Sahtiorul lui Lucescu a ales sa-i rivalizeze jucand un joc precis si cu pase scurte. Nenumarate vedete braziliene au fost descoperite de o retea magnifica supravegheata de Mircea Lucescu, iar Dinamo a fost lasata in urma. Sahtior era prezentul si viitorul. Pentru sustinatorii de la Kiev, care au devenit brusc cotati cu sansa a doua, a fost o pastila foarte amara", mai scriu cei de la BBC.

Britanicii au continuat analiza asupra carierei lui Mircea Lucescu, mentionand inclusiv despre experienta de la Zenit Saint Petersburg, dar si despre perioada in care a fost selectionerul Turciei.

Mircea Lucescu a reusit deja sa castige Cupa Ucrainei si sa o califice pe Dinamo Kiev in grupele Champions League, acolo unde este in grupa cu Barcelona, Juventus si Ferencvaros.

Antrenorul roman mai are contract la Kiev pana in vara lui 2022.