Atacantul argentinian Julian Alvarez a reuşit un hat-trick pentru Atletico Madrid în meciul câştigat pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 3-2, în faţa concitadinei Rayo Vallecano, miercuri seara, în etapa a 6-a a campionatului Spaniei.

Rayo Vallecano, cu fundaşul român Andrei Raţiu printre titulari, a condus cu 2-1 până în minutul 80, graţie golurilor lui Pep Chavarria (45+1) şi Alvaro Garcia (77), după ce Alvarez reuşise deschiderea scorului în minutul 15.

Internaţionalul argentinian a ieşit din nou la rampă în finalul reprizei secunde, restabilind egalitatea în minutul 80, înainte de a aduce victoria lui Atletico, cu două minute înainte de încheierea timpului regulamentar. VIDEO AICI

Andrei Raţiu, care a jucat pe un post mai avansat, de mijlocaș dreapta, a rămas pe teren până la finalul partidei, primind un cartonaş galben în timpul adiţional (90+7).

Sofascore l-a notat pe Rațiu cu 6.0, printre cele mai mici note de la Rayo, în timp ce MVP-ul Julian Alvarez a primit 10!

În urma acestui succes, al doilea de la debutul sezonului, Atletico Madrid ocupă locul 8 în clasament, cu 9 puncte, în timp ce Rayo Vallecano se află pe poziţia a 14-a, cu 5 puncte.

Andrei Rațiu la Napoli! Spaniolii au reacționat imediat: ”Conte își trimite scrisoarea către Moș Crăciun”



”Conte pune ochii pe Rațiu”, titrează publicația spaniolă As, care detaliază interesul lui Napoli, campioana en-titre din Serie A, pentru fundașul dreapta român al lui Rayo Vallecano:

”Presa italiană susține că Napoli îl are în vedere pe fundașul Rayo pentru iarnă. Clubul franjirrojo cere clauza de 25 de milioane de euro.

Se pare că Antonio Conte își trimite deja scrisoarea către Moș Crăciun și a cerut un fundaș dreapta pentru transferurile din ianuarie. Cineva care să poată fi o alternativă pentru Giovanni Di Lorenzo.

Potrivit presei italiene, printre posibilii candidați s-ar afla Andrei Rațiu, în vârstă de 27 de ani, de la Rayo Vallecano. Napoli urmărește un jucător care a fost titular în toate cele cinci etape din campionat și a jucat toate minutele. Un jucător important pentru Iñigo Pérez încă din sezonul trecut”.

Napoli va trebui să plătească bani frumoși pe Rațiu. Rayo numai ce a achiziționat restul de 50% din drepturile federative ale jucătorului, care aparțineau de Villarreal, pentru suma de aproximativ 5 milioane de euro.

Așa că Rayo l-ar lăsa pe român să plece numai pe 25 de milioane de euro, cât este clauza prevăzută în contract.

Tocmai această sumă, după cum subliniază As, a împiedicat însă în vară transferul lui Rațiu în Premier League.

”Acesta va fi scenariul cu care se va confrunta Napoli în perioada de transferuri din iarnă”, a concluzionat As.

Rezultatele și marcatorii din etapa 6 din La Liga



Marţi

Espanyol Barcelona - Valencia CF 2-2

Au marcat: Cabrera (59), Puado (90+6), respectiv Danjuma (15), Duro Perales (62).

Athletic Bilbao - Girona 1-1

Au marcat: Alboniga (48), respectiv Ounahi (9).

Sevilla FC - Villarreal 1-2

Au marcat: Sow (51), respectiv Oluwaseyi (17), Solomon (86).

Levante - Real Madrid 1-4

Au marcat: Etta Eyong (54), respectiv Vinicius Junior (28), Mastantuono (38), Mbappe (64 - penalty, 66).

Miercuri

Getafe - Deportivo Alaves 1-1

Au marcat: Arambarri (63), respectiv Guevara (71).

Real Sociedad - Mallorca 1-0

A marcat: Oyarzabal (49).

Atletico Madrid - Rayo Vallecano 3-2

Au marcat: Julian Alvarez (15, 80, 88), respectiv Chavarria (45+1), Alvaro Garcia (77).

Fundaşul Andrei Raţiu a fost integralist la Rayo Vallecano.

Meci disputat pe 27 august:

Celta Vigo - Betis Sevilla 1-1

Au marcat: Hugo Alvarez (47), respectiv Bartra (45+1).

Portarul Ionuţ Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Joi sunt programate meciurile Osasuna Pamplona - Elche şi Real Oviedo - FC Barcelona. Info: Agerpres

Clasamentul din La Liga



1. Real Madrid 18 puncte

2. FC Barcelona 13

3. Villarreal 13

4. Espanyol Barcelona 11

5. Athletic Bilbao 10

6. Getafe 10

7. Elche 9

8. Atletico Madrid 9

....

