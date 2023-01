Andreas ”Andi” Ivan (28 de ani) a debutat marți seara în Bundesliga, românul intrând în minutul 46 al meciului Schalke 04 - Leipzig 1-6.

În mod normal extremă, românul născut în Pitești a jucat de data aceasta în centrul liniei de mijloc și a contribuit, alături de celelalte schimbări făcute de Schalke la 0-4, la o echilibrare a forțelor de pe teren.

Ivan, care a avut o acuratețe a paselor de 90%, s-a remarcat mai întâi printr-un dribling spectaculos, apoi printr-o lovitură liberă executată prin surprindere puțin peste poartă, și printr-o acțiune de atac pe care a inițiat-o la ratarea coechipierului Frey.

Sofascore, site-ul de specialitate care se numără printre cele mai apreciate din segmentul sportiv pentru statisticile și monitorizarea jucătorilor, l-a notat pe Ivan cu 6,1, în media echipei.

Dani Olmo, internaționalul spaniol de la Leipzig, care a înscris un gol și a dat două pase decisive, a primit nota maximă, 10!

Ce a declarat antrenorul lui Schalke, Thomas Reis

”Nu am reușit să ne ridicăm la un nivel comparabil cu cel arătat în meciul de la Frankfurt (n.r. - în runda precedentă) decât în unele momente din repriza secundă.

La pauză am spus clar că trebuie să ne prezentăm altfel și să arătăm că avem inimă, chiar dacă suntem conduși cu 4-0.

Dacă repetăm această prestație, atunci nu avem ce căuta în Bundesliga (n.r. - echipa este ultima în clasament, la șase puncte de locul de baraj)”, a recunoscut și antrenorul lui Schalke, Thomas Reis.

Andi Ivan are selecții la naționalele de juniori și tineret ale Germaniei și României

Andreas Ivan, care are selecții atât la naționala Under 19 a Germaniei, cât și la reprezentativele Under 17 și Under 21 ale României, a evoluat la nivel de seniori pentru Stuttgarter Kickers, Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, Waldhof Mannheim, New York Red Bulls, VfR Aalen, SG Sonnenhof Grossaspach și Rot Weiss Ahlen.

La New York Red Bulls, românul a jucat și a marcat în Major League Soccer, campionatul profesionist nord-american, și în CONCACAF Champions League.