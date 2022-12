Transferat la începutul sezonului la Schalke 04, mijlocașul ofensiv Andreas ”Andi” Ivan (27 de ani) a debutat la prima echipă a clubului din Gelsenkirchen cu prilejul meciului amical disputat luna aceasta cu Rapid Viena, scor 2-2, partidă jucată în Austria în care a fost integralist.

Cele 5 goluri și 5 pase de gol în 16 partide jucate la satelitul din Regionalliga West l-au convins pe antrenorul principal Thomas Reis să-l ”urce” la prima echipă (aflată pe locul 18, ultimul, în Bundesliga), acolo unde românul născut în Pitești a jucat toate cele 90 de minute ale amicalului cu Rapid Viena.

Ulterior, a bifat și o repriză în a doua partidă de pregătire a lui Schalke din această lună, un 3-4 cu Hajduk Split, meci disputat în Croația.

Andreas Ivan pentru sport.ro: ”Prima echipă m-a primit foarte bine, m-am simțit excelent imediat”

”Debutul a fost incredibil, să mai am o astfel de șansă, să am privilegiul de a juca pentru un club atât de mare în echipa profesionistă este ca un vis. Mă bucur de fiecare secundă pe care o joc aici!

Prima echipă m-a primit foarte bine, m-am simțit excelent imediat. Întotdeauna este o atmosferă bună, iar echipa este minunată.

Prima parte a pregătirii pentru returul sezonului se încheie pe 22 decembrie, iar până atunci vreau să învăț cât mai multe lucruri și să le iau cu mine pentru anul viitor”, a declarat Andi în exclusivitate pentru sport.ro.

Andreas Ivan, coleg la VfB Stuttgart cu Joshua Kimmich și Serge Gnabry

Ivan, mijlocaș ofensiv sau extremă care a fost încercat acum și pe postul de închizător, și-a făcut junioratul la VfB Stuttgart, acolo unde a fost coechipier cu internaționalii germani Joshua Kimmich și Serge Gnabry, și la Karlsruher SC.

Apoi, la nivel de seniori, a evoluat pentru Stuttgarter Kickers, Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, Waldhof Mannheim, New York Red Bulls, VfR Aalen, SG Sonnenhof Grossaspach și Rot Weiss Ahlen.

Are selecții la naționalele de juniori și tineret ale Germaniei și României

La New York Red Bulls, românul a jucat și a marcat în Major League Soccer, campionatul profesionist nord-american, și în CONCACAF Champions League.

Ivan are selecții atât la naționala Under 19 a Germaniei, cât și la reprezentativele Under 17 și Under 21 ale României.