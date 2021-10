Românul cu două inimi: ”Iubesc și naționala României, și naționala Germaniei!”. A evoluat pentru ambele și a jucat ani de zile alături de Gnabry și Kimmich

Andreas Ivan, în vârstă de 26 ani, joacă mijlocaș ofensiv sau extremă și are prezențe atât la naționala României (la Under 17 și Under 21), cât și la cea a Germaniei (la Under 19).

La nivel de seniori, are în CV echipe ca Stuttgarter Kickers, Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV sau New York Red Bulls.

S-a format la VfB Stuttgart, alături de Joshua Kimmich și Serge Gnabry, cu care a jucat ani de zile la juniori. Cei doi, în prezent la Bayern Munchen, se află în lotul convocat de Germania pentru meciul cu tricolorii din această săptămână.

Andi, cum erau Kimmich și Gnabry la vârsta junioratului?

La Joshua se vedea deja de mic că avea să ajungă sus de tot, era de departe cel mai talentat din grupa noastră de la Stuttgart. Cu Serge mă și asemănam ca stil de joc, chiar și acum evoluăm ambii ca extremă. Am avut o echipă frumoasă cât timp am stat cu toții acolo.

Ați fost apropiați, păstrezi legătura cu ei?

Sincer, cu Kimmich am fost doar coleg de echipă. Ne-am revăzut apoi ca adversari când eu eram la Karlsruhe, apoi din nou în 3. Liga. Eu jucam la Stuttgarter Kickers, el la Leipzig. Sigur că ne salutăm și schimbăm câteva vorbe atunci când ne vedem.

”Am fost foarte bun prieten cu Gnabry”

Cu Gnabry însă am fost foarte bun prieten. Ne-am înțeles foarte bine și pe teren, și în afara lui. Și părinții erau prieteni de familie. Eram copii atunci, asta era pe la 10-15 ani. Apoi, drumurile noastre s-au despărțit, pentru că Serge a plecat încă din timpul junioratului la Arsenal.

Ai plecat și tu la un moment dat din Germania, dar în SUA. Cum a fost experiența americană din Major League Soccer?

A fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine. Mi s-a potrivit acolo stilul de joc, în primul sezon am câștigat și un trofeu, Supporters’ Shield, echivalent cu titlul de campion. În al doilea sezon ne-am calificat în play-off și am evoluat în Liga Campionilor din zona CONCACAF, unde am și dat un gol.

”Plecam de la -15 grade și ajungeam la + 40 de grade”

Multă lume spune că MLS ar fi un campionat slab...

Ca nivel fotbalistic, e calitate de 2. Bundesliga. Dar erau atunci acolo și superfotbaliști, Rooney, Zlatan, Schweinsteiger. Dar ca structură și organizare este ca în 1. Bundesliga. Noi, la New York, aveam un stadion extraordinar, la meciurile importante veneau și 30.000 de spectatori. Dar ce am văzut la Atlanta nu mi-a mai fost dat să văd: arenă de aproape 80.000 de locuri și o atmosferă incredibilă la meciuri!

Distanțele între metropolele cu echipe în MLS sunt uriașe. Ce presupunea o deplasare?

Păi, evident că mergeam cu avionul. Ajungeam mereu cu câteva zile înaintea meciului ca să ne obișnuim cu clima și cu diferențele de fus orar. Plecam de la -15 grade Celsius și ajungeam la 40 de grade Celsius, pentru că jucam și în Vancouver, dar și în Texas, de exemplu.

”România poate să obțină un punct la Hamburg”

Să ne întoarcem puțin la echipa națională. De fapt, la echipele naționale, pentru că tu ai jucat și pentru România, și pentru Germania.

Să știi că am jucat cu toată inima pentru amândouă. Iubesc și naționala României, și naționala Germaniei! Dincolo de nivelul mai ridicat al fotbalului german, nu am simțit nicio diferență: la ambele selecționate totul era în ordine și aveam tot ce trebuie, am întâlnit același profesionalism.

La ce te aștepti pentru meciul de vineri?

Îmi aduc aminte că am văzut la televizor acel 5-1 (n.r.: amicalul România – Germania 5-1, din 2004), cine se aștepta atunci la așa rezultat? E clar că la momentul acesta Germania este echipa mai puternică. Dar cred că, dacă României îi vor funcționa mecanismele de joc, echipa poate să obțină un punct la Hamburg.

Ai un sezon bun la Rot-Weiss Ahlen, te numeri printre golgheterii echipei, ce planuri are clubul?

Joc acum în Regionalliga, am semnat cu Ahlen pe un sezon. Mă simt bine, evoluez titular meci de meci, marchez... Campionatul nu e ușor, sunt cluburi mult mai puternice, care au capacitatea financiară pentru a promova. Dar eu văd echipa în partea de sus a clasamentului, cât să-i enervăm pe cei cu bani.

Foto principal – Bild: imago images / Sportfoto Rudel (echipa Under 14 a lui VfB Stuttgart în sezonul 2008-2009: Ivan este al doilea din stânga pe rândul de jos, Gnabry este al patrulea din stânga pe rândul de sus, iar Kimmich este al treilea din dreapta pe rândul de jos)