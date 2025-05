Deși Parma a pierdut pe teren propriu în ultima etapă, 0-1 cu Como, și are în continuare emoții în lupta pentru evitarea retrogradării, ”principalul” Cristian Chivu stă destul de bine în clasamentul antrenorilor din Serie A, realizat pe baza notelor primite de la Tuttomercatoweb.

După 35 de etape disputate, românul este pe poziția a opta (din 20 de tehnicieni), cu mențiunea că fostul căpitan al naționalei a fost instalat pe banca Parmei înaintea rundei cu numărul 26.

Clasamentul antrenorilor din Serie A



1. Antonio Conte (Napoli) 6.57

2. Claudio Ranieri (AS Roma, din etapa 13) 6.54

3. Simone Inzaghi (Inter Milano) 6.49

4. Gian Piero Gasperini (Atalanta) 6.47

5. Cesc Fabregas (Como) 6.43

6. Marco Baroni (Lazio) 6.36

7. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.34

8. Cristian Chivu (Parma, din etapa 26) 6.25

9. Raffaele Palladino (Fiorentina) 6.23

10. Patrick Vieira (Genoa, din etapa 13) 6.22

11. Kosta Runjaic (Udinese) 6.17

12. Eusebio Di Francesco (Venezia) 6.11

13. Paolo Vanoli (Torino) 6.09

14. Igor Tudor (Juventus Torino, din etapa 30) 6.08

15. Marco Giampaolo (Lecce, din etapa 13) 6.02

16. Davide Nicola (Cagliari) 5.99

17. Roberto D'Aversa (Empoli) 5.94

18. Sergio Conceiçao (AC Milan, din etapa 19) 5.92

19. Alessandro Nesta (Monza, etapele 1-17 și din etapa 25) 5.79

20. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.79

Ruptură iremediabilă între Dennis Man și Parma după ce Cristi Chivu a devenit antrenorul echipei



Mai mult rezervă după ce Cristi Chivu a preluat-o pe Parma, Dennis Man traversează o formă slabă.

Internaționalul român a avut ratări uriașe la ultimele meciuri ale ”Cruciaților” și a fost aspru criticat în italieni.

”Am dedicat episodul de podcast de astăzi călătoriei lui Dennis Man în tricoul Parmei, o călătorie care pare să se apropie iremediabil de final.

Relația deteriorată cu suporterii (deși câteva goluri pot repara multe), frământări emoționale (a plâns după meciurile cu Lazio și Como), fluierături pe care, din punctul meu de vedere, le consider absurde, și un prim sezon de Serie A pe care nu ezit să îl numesc dezamăgitor, pentru că Man, cel pe care am ajuns să-l cunosc și să-l apreciez pe parcursul aventurii sale la Parma, culminată cu sezonul de top din ultimul an în Serie B, ar fi trebuit să ofere o stagiune cu cel puțin 7-8 goluri și tot atâtea assisturi. (...)

Cele trei ocazii ratate în minutele de prelungire împotriva lui Como sunt, poate, imaginea perfectă a celor patru ani și jumătate împreună: un talent pur, care și-a arătat calitățile prea rar, cu momente de vârf impresionante, dar și cu absențe prelungite nejustificat”, a explicat zilele trecute jurnalistul italian Simone Lorini.

