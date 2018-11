Chipciu, cumparat cu 2.000.000 euro! Anuntul despre viitorul internationalului roman a fost facut! Unde se transfera definitiv

Alex Chipciu, mijlocas in varsta de 29 de ani, are sanse foarte mari sa devina definitiv jucatorul Spartei Praga. El este imprumutat in acest moment.

Alexandru Chipciu este imprumutat de Anderlecht la Sparta Praga. Din vara lui 2019, el ar putea deveni definitiv jucatorul formatiei din Cehia, la care mai joaca Stanciu, Nita si Vatajelu.



Chipciu, care are contract cu Anderlecht pana in 2020, va fi achizitionat de Sparta Praga cu 2.000.000 euro, clauza fixata in contractul de imprumut, scrie publicatia Het Laatste Nieuws.

Chipciu are 16 meciuri in acest sezon pentru Sparta Praga si un gol marcat.

3.500.000 euro a platit in total Anderlecht pentru Chipciu, cu tot cu bonusuri. pentru a-l lua de la FCSB.