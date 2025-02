Această accidentare l-a împiedicat să facă parte din lotul echipei pentru partida din Premier League cu Brentford, care s-a încheiat cu victoria londonezilor, scor 2-0.



Florin Manea: "Chiar acum e la doctor"



Într-o intervenție la televiziunea Digi Sport, agentul jucătorului, Florin Manea, a oferit ultimele detalii despre accidentare și a răspuns zvonurilor legate de o posibilă despărțire între Tottenham și Drăgușin, în cazul în care accidentarea s-ar dovedi gravă.



"Deocamdată nu vă pot spune, chiar acum e la doctor. O să comunice Tottenham în curând, e la doctor. Sunt speculații. Până nu vede doctorul specialist, nu știm. El poate să meargă. Până nu e un specialist să dea verdictul sută la sută, nu știm", a explicat Florin Manea.



Agentul a adăugat că, indiferent de rezultat, echipa și jucătorul sunt pregătiți pentru orice situație: "Și noi suntem pregătiți să ne revenim mental. Nu e sfârșit de lume, el trebuie să fie pregătit mental, oricare ar fi verdictul, suntem pregătiți să înfruntăm"



Manea a oferit și o estimare a timpului de recuperare, care poate varia în funcție de gravitatea accidentării: "Avem de stat 4-6 luni sau își revine într-o lună. Normal că e complicat. Îl duce creierul, are sprijin, are familia lângă el, mă are pe mine, știe că aceste lucruri se pot întâmpla"



Ange Postecoglou despre accidentarea lui Drăgușin



Antrenorul lui Tottenham, Ange Postecoglou, a vorbit și el despre accidentarea lui Drăgușin, menționând că, deocamdată, nu sunt informații suplimentare și că accidentarea nu arată bine.



"Din păcate, Radu s-a accidentat la genunchi acum. Nu am alte informații, dar nu arată bine, așa că va trebui să așteptăm și să vedem, dar este dezamăgitor", a declarat Postecoglou.