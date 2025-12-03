Cristi Borcea a vorbit cu reprezentanții mass-media despre Adrian Mutu, fostul internațional român care împarte primul loc în topul golgheterilor de la echipa națională de fotbal a României alături de Gheorghe Hagi cu 35 de reușite.



Afaceristul a susținut că Mutu a fost un geniu și că pe teren a arătat o forță incredibilă de-a lungul carierei sale fotbalistice. În plus, Borcea a explicat că va fi nu greu, ci extrem de greu ca un român să ajungă de calibrul ”Briliantului”.



Cristi Borcea, reverență în fața unui fotbalist român: ”Geniu! Nu mai avem ca el”



”Am așteptat. Oricât ar dura filmul, viața bate filmul la el. Patru ore am înțeles că e documentarul. Multe peripeții cu Mutu. Merita un film. Pentru că a fost genial. Atât în viața de zi cu zi, cât și ca fotbalist.



La Dinamo am făcut opțiune de cumpărare, ne-am dat seama de capacitatea lui. Aveam în față Vlădoiu cu Mihalcea. Dăduseră 40 de goluri. Se vedea talentul și genialitatea lui de atunci, de mic.



Prin '98 am făcut noi un turneu în America. Era o lovitură liberă. A așezat-o Lupescu la 20 de metri să bată lovitura liberă și, Mutu, direct! Buf!



A avut mentalitate de învingător de mic copil. Și a demonstrat. A trecut prin momente grele. A jucat la echipe mari. Uitați-vă cât de greu e să ajungi în Italia.



Pentru Mutu vorbesc statisticile, vorbesc golurile. A fost singurul jucător de la Dinamo după care plângeau suporterii când a plecat.



(n.r. Când vom mai avea un jucător ca Mutu?) În următorii 20 de ani... Nu mai avem ca el. Avea forță, mă certa Giovanni că dă trei goluri pe etapă și că nu-l mai vindem niciodată.



Și-a arătat geniul de la 19 ani. Aduceți-vă aminte ce a făcut cu Steaua când a dat scăriță, gol și două bare!”, a spus Cristi Borcea la evenimentul VOYO de lansare al documentarului lui Adrian Mutu.



Cifrele lui Adrian Mutu

