Ce făcut Marius Marin în Pisa - AS Roma 1-0! Nota primită de jucătorul român

Ce făcut Marius Marin &icirc;n Pisa - AS Roma 1-0! Nota primită de jucătorul rom&acirc;n Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Marin a fost titular în înfrângerea de pe teren propriu a lui Pisa, scor 0-1, cu AS Roma.

TAGS:
marius marinAS RomaPisaSerie Anationala romaniei
Din articol

Pisa a pierdut cu 0-1 duelul cu AS Roma din runda a doua din Serie A și a adunat un punct după primele două etape.

Golul care a făcut diferența în partida din prima ligă italiană a fost înscris de Matias Soule. Argentinianul a fost servit perfect în careu de către Evan Ferguson și a deschis scorul cu un șut din prima în minutul 55 al partidei.

Nota primită de Marius Marin în urma prestației cu AS Roma

Marius Marin a jucat 83 de minute, până când a fost schimbat cu Calvin Stengs, un mijlocaș olandez de 26 de ani.

Jucătorul român a fost avertizat în minutul 32, când centralul partidei i-a arătat cartonașul galben în urma unui clinci cu Evan Ferguson.

6,7 a fost nota pe care a primit-o Marius Marin, în urma prestație din meciul cu AS Roma, conform specialiștilor de la Sofa Score.

Jucătorul convocat la naționala României de Mircea Lucescu s-a aflat în nota echipei, având în vedere că cea mai mare notă de la oaspeți a fost de 7,4, obținută de Toure. 

Omul meciului a fost desemnat chiar marcatorul, Matias Soule, care a obținut 8,6, conform sursei menționate mai sus.

Mijlocașul defensiv a adunat 247 de meciuri în tricoul formației italiene, reușind să înscrie de sapte ori și să ofere 12 pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parub&icirc;i, a fost ucis la Liov. A fost &icirc;mpușcat de 5 ori
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT din Serie A? Adrian Rus și Marius Marin, pe cale să &bdquo;retrogradeze&rdquo;
OUT din Serie A? Adrian Rus și Marius Marin, pe cale să „retrogradeze”
Pisa e ca și promovată &icirc;n Serie A! Moruțan, Rus și Marius Marin mai au nevoie de un punct &icirc;n trei meciuri
Pisa e ca și promovată în Serie A! Moruțan, Rus și Marius Marin mai au nevoie de un punct în trei meciuri
Marius Marin a dezvăluit ce i-a surprins pe tricolori &icirc;n meciul cu Bosnia: Așa au putut să ne pună probleme
Marius Marin a dezvăluit ce i-a surprins pe tricolori în meciul cu Bosnia: "Așa au putut să ne pună probleme"
ULTIMELE STIRI
Șansă imensă ratată de Jaqueline Cristian la US Open! Rom&acirc;nca, eliminată după o luptă de peste două ore
Șansă imensă ratată de Jaqueline Cristian la US Open! Românca, eliminată după o luptă de peste două ore
I-a fost furat trofeul Soranei C&icirc;rstea! Mesajul sportivei: &bdquo;Te rog să mi-l &icirc;napoiezi&rdquo;
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Aroganța lui Gigi Becali! Patronul FCSB a spus tot după calificarea &icirc;n Europa League: O fiță
Aroganța lui Gigi Becali! Patronul FCSB a spus tot după calificarea în Europa League: "O fiță"
Remarcatul lui Ionel Dănciulescu după victoria lui Dinamo cu FC Hermannstadt: Devine important
Remarcatul lui Ionel Dănciulescu după victoria lui Dinamo cu FC Hermannstadt: "Devine important"
Gigi Becali &rdquo;acuză&rdquo; după ce Mircea Lucescu a anunțat jucătorii convocați la națională: &rdquo;Blat cu Rotaru!&rdquo;
Gigi Becali ”acuză” după ce Mircea Lucescu a anunțat jucătorii convocați la națională: ”Blat cu Rotaru!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Capitolul la care FCSB a spulberat tot &icirc;n Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Capitolul la care FCSB a spulberat tot în Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Au apărut cotele pentru c&acirc;știgarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au picat contra lui FCSB și exultă: Vrem să jucăm c&acirc;t mai repede &icirc;mpotriva lor!

Au picat contra lui FCSB și exultă: "Vrem să jucăm cât mai repede împotriva lor!"

UEFA a anunțat programul FCSB-ului &icirc;n Europa League! C&acirc;nd se joacă primul meci

UEFA a anunțat programul FCSB-ului în Europa League! Când se joacă primul meci

CITESTE SI
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!