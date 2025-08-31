Ce făcut Marius Marin în Pisa - AS Roma 1-0! Nota primită de jucătorul român

Golul care a făcut diferența în partida din prima ligă italiană a fost înscris de Matias Soule. Argentinianul a fost servit perfect în careu de către Evan Ferguson și a deschis scorul cu un șut din prima în minutul 55 al partidei.

Pisa a pierdut cu 0-1 duelul cu AS Roma din runda a doua din Serie A și a adunat un punct după primele două etape.

Nota primită de Marius Marin în urma prestației cu AS Roma

Marius Marin a jucat 83 de minute, până când a fost schimbat cu Calvin Stengs, un mijlocaș olandez de 26 de ani.

Jucătorul român a fost avertizat în minutul 32, când centralul partidei i-a arătat cartonașul galben în urma unui clinci cu Evan Ferguson.

6,7 a fost nota pe care a primit-o Marius Marin, în urma prestație din meciul cu AS Roma, conform specialiștilor de la Sofa Score.

Jucătorul convocat la naționala României de Mircea Lucescu s-a aflat în nota echipei, având în vedere că cea mai mare notă de la oaspeți a fost de 7,4, obținută de Toure.

Omul meciului a fost desemnat chiar marcatorul, Matias Soule, care a obținut 8,6, conform sursei menționate mai sus.

Mijlocașul defensiv a adunat 247 de meciuri în tricoul formației italiene, reușind să înscrie de sapte ori și să ofere 12 pase decisive.

