Unicul gol al meciului a fost marcat de Armin Gigovic, în minutul 14. România a solicitat un penalty în repriza secundă pentru un henț evident în careul oaspeților, însă arbitrul olandez Danny Makkelie nu a dictat 11 metri nici după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Reacția lui Marius Marin după România - Bosnia 0-1

După meci, mijlocașul român a explicat aspectul cu care adversarii au reușit să-i surprindă pe tricolori, adăugând și că lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026 nu s-a încheiat după un meci.

"Am început cu stângul această calificare. Am făcut un meci destul de bun, dar am început foarte timoraţi, mai ales primele 10-15 minute. Cu puţină şansă se putea schimba soarta meciului.

Aşteptam o echipă mult mai defensivă, să aştepte în terenul lor, dar au venit foarte sus, au făcut un pressing foarte bun. Aşa au putut să ne pună probleme.

Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, când am fost serioși mereu am avut rezultate. A fost primul meci, vom vedea împreună cu Mister ce a fost bine şi ce am greşit şi mergem înainte.

Sunt şanse, Bosnia e o echipă destul de bună, cred că şi Austria o să aibă un meci foarte greu cu ei. Ne jucăm şansa, este primul meci și nu s-a terminat aici.

Nu e Bosnia de acum câțiva ani, au jucători buni, joacă la echipe bune din Europa. Îmi pare rău pentru lumea care a venit la stadion, că a avut multe aşteptări, sper să îi răsplătim cu o victorie în San Marino.

În ultima perioadă, publicul a fost alături de noi, şi la EURO şi în Liga Naţiunilor, noi jucăm pentru ei, sper ca la sfârșitul acestei calificări să îi facem fericiți. Știm ce e în vestiarul nostru, ce ne-am propus și ăsta este doar un pas greșit", a declarat Marius Marin.