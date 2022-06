Brighton a anunțat despărțirea de Tudor Băluță: "Asta e varianta cea mai bună, îl vom ajuta!"

Brighton l-a transferat pe Băluță în ianuarie 2019, de la FC Viitorul, pentru 2,9 milioane de euro. Mijlocașul a rămas la formația lui Gică Hagi pentru încă șase luni, sub formă de împrumut, iar ulterior s-a alăturat grupării din Premier League.

Brighton a anunțat despărțirea de Tudor Băluță

Măcinat de accidentări, Băluță a jucat pentru prima echipă a lui Brighton doar la un meci cu Aston Villa, din Cupa Ligii Angliei, scor 1-3, disputat pe 25 septembrie 2019. Internaționalul român nu a apucat să debuteze în Premier League.

Brighton a anunțat că se va despărți oficial de Tudor Băluță pe 30 iunie, atunci când îi va expira contractul.

"Tudor este un adevărat profesionist și a fost o plăcere să lucrăm cu el. A muncit din greu pentru a reuși, dar nu a avut multe oportunități.

Simțim că varianta cea mai bună pentru Tudor este să caute o nouă provocare, îi dorim mult succes. Îl vom ajuta să facă asta și îi mulțumim pentru contribuția adusă", a spus directorul tehnic al echipei, David Weir, pentru site-ul lui Brighton.

În ultimii doi ani și jumătate, Brighton a decis să-l împrumute pe Băluță de două ori, la ADO Den Haag și Dinamo Kiev, însă și acolo a jucat foarte puțin - patru, respectiv trei jocuri.

Tudor Băluță: "Vreau să joc în Premier League"

Deși prima experiență în fotbalul din străinătate a fost una cu multe dificultăți, Tudor Băluță nu renunță la visul de a juca în Premier League.

"Nu îmi doream să decurgă așa lucrurile după ce am plecat de la Viitorul, dar poate că așa a trebuit să fie. Nu prea am jucat, au existat multe accidentări și lucruri pe care nu le-am putut controla. E dificil din punct de vedere mental, e normal să nu fiu fericit pentru că nu joc.

Pot să am orice, dar am început să joc fotbal pentru că iubesc acest sport și vreau să fiu pe teren. Încerc să iau partea pozitivă din orice experiență și, chiar dacă nu am jucat, mă simt mai matur. Problemele m-au făcut mai puternic.

Anglia a fost visul meu și încă este. Vreau să joc în Premier League, chiar dacă va fi la Brighton sau în altă parte. Sunt în continuare convins că pot ajunge unde vreau. Vedem jucători precum Mohamed Salah sau Kevin De Bruyne... celor de la Chelsea nu le-a păsat de ei, dar acum sunt doi dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Va dura și e nevoie de răbdare", spunea Băluță, la finalul anului trecut.