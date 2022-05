Tudor Băluță pleacă de la Brighton! Britanicii anunță o destinație surprinzătoare

Afectat de numeroase accidentări, Băluță a apărut doar într-un duel cu Aston Villa (1-3), din Cupa Ligii Angliei, disputat în septembrie 2019. Ulterior, a fost rezervă neutilizată sau, de cele mai multe ori, în afara lotului.

Tudor Băluță pleacă de la Brighton

Gruparea din Premier League a decis să-l împrumute pe Băluță în două rânduri, la ADO Den Haag și Dinamo Kiev, însă și acolo a jucat foarte puțin - patru, respectiv trei jocuri. Pe 30 iunie, contractul mijlocașului expiră, iar Brighton ar fi decis să renunțe la serviciile sale, anunță Sussex Live.

"Jucătorul de 23 de ani este în prezent accidentat, iar o apariție în tricoul primei echipe este imposibilă, având în vedere că Brighton va juca duminică ultimul meci al sezonului", a scris sursa citată.

Tudor Băluță, tot în Premier League?

Cu toate acestea, britanicii scriu că Tudor Băluță ar putea rămâne în Premier League, bazându-se și pe o declarație acordată de fotbalistul român la finalul anului trecut.

"Nu îmi doream să decurgă așa lucrurile după ce am plecat de la Viitorul, dar poate că așa a trebuit să fie. Nu prea am jucat, au existat multe accidentări și lucruri pe care nu le-am putut controla. E dificil din punct de vedere mental, e normal să nu fiu fericit pentru că nu joc.

Pot să am orice, dar am început să joc fotbal pentru că iubesc acest sport și vreau să fiu pe teren. Încerc să iau partea pozitivă din orice experiență și, chiar dacă nu am jucat, mă simt mai matur. Problemele m-au făcut mai puternic.

Anglia a fost visul meu și încă este. Vreau să joc în Premier League, chiar dacă va fi la Brighton sau în altă parte. Sunt în continuare convins că pot ajunge unde vreau. Vedem jucători precum Mohamed Salah sau Kevin De Bruyne... celor de la Chelsea nu le-a păsat de ei, dar acum sunt doi dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Va dura și e nevoie de răbdare", spunea Băluță.

"Există posibilitatea ca Băluță să joace în Premier League la un moment dat, dar la acest moment, nu poate fi vorba de Brigton", a concluzionat sursa citată.

2,9 milioane de euro a plătit Brighton pentru a-l transfera pe Tudor Băluță de la FC Viitorul

Gică Hagi a vorbit recent despre Tudor Băluță

Fotbalistul născut la Craiova s-a confruntat în ultimul an și jumătate cu mai multe accidentări care nu i-au permis să revină pe teren, spunea Gică Hagi.

"Spuneți de Băluță că a dispărut. Nu vă informați prin ce trece? De un an și jumătate are accidentările pe care le are. Nu mergeți să faceți un interviu, să îl întrebați ce a pățit de un an și jumătate, de ce nu a jucat? Nici el nu mai știe câte accidentări are le metatarsian, unde tot are fracturi și fracturi. Credeți că el vrea? S-a întâmplat, sunt riscurile meseriei, ghinioane. Nu uitați, Băluță are 22 de ani. Așa de bătrân pare că joacă de atâta timp, dar are 22 de ani. Încă tânăr, are putere.

Poate crește, poate deveni mai bun. Am spus de Băluță, poate că unii mă vor certa iar, că de ce am zis. Nu să-l apăr, am zis o realitate. Cum și voi vă informați, și eu m-am informat. Știu de la el că are două accidentări, de două ori a avut ghinion. Când să revină, i-a venit asta. Nu poți fi în formă dacă nu te antrenezi", a spus Gică Hagi.