"Bomba Bumba" Asa a fost poreclit Claudiu Bumba in Ungaria! Romanul a marcat golul victoriei pentru Kisvarda in prima etapa de la reluarea sezonului

Liga 1 mai asteapta, ungurii au dat drumul la fotbal cu spectatori.

Ungurii au dat drumul la fotbal cu spectatori, dar cu distantare sociala. Kisvarda a batut cu 1-0 pe Ujpest. Bumba a dat singurul gol al meciului si s-a bucurat impreuna cu fanii sai. A fost poreclit 'Bomba Bumba'.

Calcan a jucat doar 10 minute, iar apoi a fost eliminat.

"A fost foarte bine (n. r. cu spectatori in tribune). Gandeste-te ca am jucat 3 meciuri amicale si nu era nimeni in tribune si era o plictiseala...

Ii dedic golul celui mic, sotiei mele si celui mic care trebuie sa vina in doua luni", a spus Claudiu Bumba pentru PRO TV.

Kisvarda este pe locul 6 in prima liga din Ungaria si are 34 de puncte dupa 26 de etape.