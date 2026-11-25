Edward Iordănescu (48 de ani) a plecat miercuri dimineață către Anglia, unde urmează să preia Watford, formație din Championship.

Românul îi va lua locul lui Alessio Dionisi, cel care a lăsat echipa pe locul 21 din 24, cu ”perspective” serioase de retrogradare în League One, al treilea eșalon al fotbalului englez.

"Nu pot să vorbesc pentru că va fi o oficializare și trebuie urmați pașii, dar m-am oprit să vă salut și să vă mulțumesc pentru interes", a spus Iordănescu, la aeroport.

Ce scrie BBC

BBC a scris despre numirea lui Iordănescu și a încheiat materialul cu un veritabil avertisment, având în vedere istoricul antrenorilor de la Watford:

”Italianul de 46 de ani (n.r. - Dionisi) a fost al 12-lea antrenor al lui Watford, fără să-i includem pe interimari, începând cu finalul sezonului 2020-2021.

The Hornets îl caută acum pe al 25-lea antrenor al echipei de când familia Pozzo a preluat clubul în 2012.

Watford a avut 57 de manageri ”plini” (n.r. - fără cei interimari) în istoria de 145 de ani a clubului”.

Când ar urma să debuteze Iordănescu

Watford joacă diseară pe teren propriu contra lui Blackburn, însă debutul lui Iordănescu pe banca formației de pe Vicarage Road ar urma să se producă sâmbătă, de la 17:00, la duelul din deplasare cu Derby County.

Ultimul său mandat a fost la Legia Varșovia, formație poloneză de care s-a despărțit în urmă cu mai bine de un an.