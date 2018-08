Baluta, aproape de golul sezonului in Cehia! A incercat un lob ca HAGI, bara l-a scapat pe portar

Alex Baluta a fost la cativa centimetri de un gol senzational in Cehia!

Slavia s-a chinuit cu Jablonec. A pierdut cu 2-0 acasa si poate fi depasita de rivalele Sparta si Plzen in clasament. Baluta putea insa marca golul anului in liga din Cehia. In prelungirile partidei, a incercat un lob de senzatie din afara careului. Mingea a cazut pe transversala, apoi a iesit in aut de poarta.



N-a fost singura sansa mare pentru fostul capitan al Craiovei in timpul suplimentar. Dupa numai cateva zeci de secunde, Baluta putea inscrie, insa un fundas a aparut in ultima clipa si a degajat din fata portii goale.

Meciul a fost plin de evenimente. Un steward a avut de suferit din cauza ultrasilor de la Slavia, care au sarit din peluza si l-au luat la pumni fara ca nimeni sa intervina.