Sumudica, interviu FABULOS in Turcia! Cum l-a blocat pe Maxim, din Romania, in meciul cu Gaziantep: "Am castigat meciul de acasa!"

Noua echipa a lui Marius Sumudica a invins-o pe Gaziantep, fosta sa echipa, cu ajutorul indicatiilor antrenorului roman.

Aflat in Romania dupa despartirea de Gaziantep, Sumudica si-a condus echipa la prima victorie de acasa. Tehnicianul roman a vorbit cu jucatorii sai inainte de meciul cu fosta sa echipa, dupa cum a dezvaluit chiar el si le-a explicat ce sa faca pentru a-l bloca pe Maxim, care este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Gaziantep.

Intr-un interviu pentru cotidianul Fanatik din Turcia, Sumudica a explicat cum a reusit sa isi bata fosta echipa de acasa, iar apoi a avut un mesaj pentru fanii lui Rizespor.

"Am avut o sedinta video cu jucatorii cu o zi inainte de meci, a durat aproximativ o ora si jumatate. In timpul meciului am transmis indicatii echipei. Am castigat meciul de acasa, de la 1 800 de kilometri distanta. Gaziantep a avut putine ocazii deoarece eu am format echipa si ii stiam calitatile, dar si slabiciunile. Am jucat cu trei mijlocasi defensivi pentru a nu le permite lui Maxim si Mirallas sa aiba teren si mingea la dispozitie.

Voi da 100%, fanii vor fi fericiti! Am invatat din greselile pe care le-am facut, sunt foarte motivat. Voi fi un alt om acum, insa nu voi schimba pasiunea si agresivitatea jocului. Avem nevoie de cel putin trei transferuri. Obiectivul e sa scapam de la retrogradare si sa fim in top 10 in sezonul urmator", a spus Marius Sumudica pentru Fanatik.