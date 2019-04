"Are un salariu inacceptabil la PAOK!" Dezvaluiri de ultima ora despre viitorul lui Razvan Lucescu!

Lucescu Jr e aproape de un titlu istoric la PAOK, dar nu stie daca va continua sau nu la Salonic.

I se termina contractul in vara, iar propunerile de prelungire nu sunt pe placul sau.

Jurnalistul Ovidiu Ioanitoaia spune ca salariul din prezent e unul inacceptabil pentru nivelul la care a ajuns Razvan.

"Razvan are un salariu inacceptabil de mic la PAOK, iar propunerea pe care i-a facut-o patronul e una care-i mareste salariul, dar nu la nivelul solicitat de un antrenor care poate sa castige campionatul dupa atatia ani si chiar sa faca eventul. Castiga mult mai putin decat alti antrneori romani. Va decide daca prelungeste la PAOK in functie de oferta salariala. Banii sunt un aspect important, chiar daca Razvan e un tip sentimental. Are ceva oferte, la fel cum are si Mircea Lucescu. Urmeaza sa vada ce se intampla in campionat si in Cupa, nu poti sa tratezi lucrurile fara", a spus Ioanitoaia la PRO X.