Ciprian Marica, unul dintre acționarii de la Farul Constanța, a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi, fiul patronului clubului de la malul mării, Gică Hagi.

Ciprian Marica: ”Decizia e la Ianis, pentru că soluții are!”

Liber de contract după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi a făcut pregătirea de fară alături de echipa antrenată de Ianis Zicu.

În această vară, s-a vehiculat că Ianis Hagi ar putea semna cu Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, fostul selecționer al României. Ciprian Marica susține că Ianis Hagi are mai multe oferte pe masă însă vrea să le cântărească bine pe fiecare dintre ele înainte de a lua o decizie.

De altfel, Marica spune că i-a dat mai multe sfaturi lui Ianis Hagi în privința viitorului său.

”Toată lumea speră ca Ianis să găsească cea mai bună soluție cât mai repede sau să ia cea mai bună decizie. Decizia e la Ianis, pentru că soluții are, au fost aduse mai multe soluții. Ianis are pretenții fotbalistice. Își dorește să ajungă la o echipă foarte bună și are răbdare. Dacă el are răbdare și încredere, nu cred că cineva poate să ia altă decizie.

Nu am de unde să știu (n.r. dacă se află în discuții avansate), ce știu e că are oferte concrete pe care le cântărește. Am fost și eu în această situație și am semnat pe 2 octombrie cu Getafe. Am așteeptat, am întors-o pe toaat părțilee și aam semnat la Getafe într-un final. Nu a fost cea mai bună decizie. I-am spus lui Ianis despre experiența mea și despre greșelile pe care le-am făcut atunci. Decizia este la el”, a spus Ciprian Marica la Digi Sport.