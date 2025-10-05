Fundașul român a fost integralist și a oferit prima sa contribuție de gol în acest sezon de La Liga, aducând trei puncte vitale pentru echipa sa.



Rayo Vallecano a dat lovitura pe final într-o partidă tensionată pe "San Sebastian", contra celor de la Real Sociedad. Ambele echipe, aflate în suferință în clasament, s-au anihilat reciproc pe parcursul unui meci echilibrat, în care ocaziile clare de gol au fost puține.



Contribuție vitală pe final

Când meciul părea să se îndrepte spre un rezultat de egalitate, internaționalul român și-a arătat clasa. În minutul 86, Rațiu a oferit o pasă perfectă pentru uruguayanul Pacha, introdus pe teren cu doar nouă minute înainte, iar acesta a marcat singurul gol al partidei, declanșând bucuria în tabăra oaspeților.



Pentru Andrei Rațiu, este prima reușită personală a sezonului, după ce în stagiunea precedentă a impresionat cu două goluri și trei pase decisive. Grație acestui succes, Rayo Vallecano a urcat pe locul 14 în La Liga, acumulând opt puncte și respiră mai ușor în lupta pentru evitarea retrogradării.



Prestația solidă a fundașului dreapta este o veste excelentă și pentru echipa națională, Rațiu fiind așteptat să fie titular în meciul pe care România îl va disputa pe teren propriu împotriva Austriei.