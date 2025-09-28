Cele două echipe și-au dat întâlnire la Madrid pe ”Campo de Futbol de Vallecas”, în etapa cu numărul șapte din primul eșalon al Spaniei. La capătul celor 90 de minute, Sevilla a înregistrat toate cele trei puncte.



Ghinion teribil pentru Andrei Rațiu la Rayo! Ce s-a întâmplat în ultima etapă + nota primită



Unicul gol al confruntării a fost înscris de Akor Adams, într-un moment în care confruntarea părea că se stinge și tabela de marcaj părea că rămâne blocată la 0-0.



Adams a marcat însă în minutul 87, din pasa lui Jose Angel Carmona. Pe final, Sergio Camello a fost eliminat în minutul 90+8, după ce a avut un comportament nesportiv.



Portalul de specialitate FlashScore l-a notat cu 6,6 pe Andrei Rațiu, internaționalul român care a fost integralist în meciul cu Sevilla de la Madrid.



Statistici Andrei Rațiu, potrivit FlashScore



Șuturi: 1

Șuturi pe poartă: 1

Șuturi din afara careului: 1

Driblinguri: 1/3

Atingeri: 74

Pase: 36/45

Pase lungi: 2/5

Centrări: 1/4

Dueluri: 8

Dueluri aeriene câștigate: 4/6

Deposedări reușite: 1/3

Respingeri: 3



Pentru Rayo urmează meciul cu Shkendija din UEFA Europa Conference League. Partida va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, în Spania.

