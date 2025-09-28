Cele două echipe și-au dat întâlnire la Madrid pe ”Campo de Futbol de Vallecas”, în etapa cu numărul șapte din primul eșalon al Spaniei. La capătul celor 90 de minute, Sevilla a înregistrat toate cele trei puncte.

Ghinion teribil pentru Andrei Rațiu la Rayo! Ce s-a întâmplat în ultima etapă + nota primită

Unicul gol al confruntării a fost înscris de Akor Adams, într-un moment în care confruntarea părea că se stinge și tabela de marcaj părea că rămâne blocată la 0-0.

Adams a marcat însă în minutul 87, din pasa lui Jose Angel Carmona. Pe final, Sergio Camello a fost eliminat în minutul 90+8, după ce a avut un comportament nesportiv.

Portalul de specialitate FlashScore l-a notat cu 6,6 pe Andrei Rațiu, internaționalul român care a fost integralist în meciul cu Sevilla de la Madrid.

Statistici Andrei Rațiu, potrivit FlashScore

  • Șuturi: 1
  • Șuturi pe poartă: 1
  • Șuturi din afara careului: 1
  • Driblinguri: 1/3
  • Atingeri: 74
  • Pase: 36/45
  • Pase lungi: 2/5
  • Centrări: 1/4
  • Dueluri: 8
  • Dueluri aeriene câștigate: 4/6
  • Deposedări reușite: 1/3
  • Respingeri: 3

Pentru Rayo urmează meciul cu Shkendija din UEFA Europa Conference League. Partida va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, în Spania.