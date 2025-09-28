Cele două echipe și-au dat întâlnire la Madrid pe ”Campo de Futbol de Vallecas”, în etapa cu numărul șapte din primul eșalon al Spaniei. La capătul celor 90 de minute, Sevilla a înregistrat toate cele trei puncte.
Ghinion teribil pentru Andrei Rațiu la Rayo! Ce s-a întâmplat în ultima etapă + nota primită
Unicul gol al confruntării a fost înscris de Akor Adams, într-un moment în care confruntarea părea că se stinge și tabela de marcaj părea că rămâne blocată la 0-0.
Adams a marcat însă în minutul 87, din pasa lui Jose Angel Carmona. Pe final, Sergio Camello a fost eliminat în minutul 90+8, după ce a avut un comportament nesportiv.
Portalul de specialitate FlashScore l-a notat cu 6,6 pe Andrei Rațiu, internaționalul român care a fost integralist în meciul cu Sevilla de la Madrid.
Statistici Andrei Rațiu, potrivit FlashScore
- Șuturi: 1
- Șuturi pe poartă: 1
- Șuturi din afara careului: 1
- Driblinguri: 1/3
- Atingeri: 74
- Pase: 36/45
- Pase lungi: 2/5
- Centrări: 1/4
- Dueluri: 8
- Dueluri aeriene câștigate: 4/6
- Deposedări reușite: 1/3
- Respingeri: 3
Pentru Rayo urmează meciul cu Shkendija din UEFA Europa Conference League. Partida va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, în Spania.