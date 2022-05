Fundaşul român Andrei Raţiu a marcat primul său gol pentru Huesca, învingătoare cu scorul de 3-2 în faţa formaţiei Real Sociedad ''B'', sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 41-a, penultima, a ligii secunde spaniole de fotbal.

Jaime Seoane (18) a deschis scorul pentru gazde, Raţiu a majorat diferenţa (45+3), însă bascii au reuşit egalarea în partea secundă, după golurile înscrise de Jon Karrikaburu (53) şi Xeber Alkain (79). Juan Carlos Real Ruiz (90+3) a adus victoria echipei Huesca.

Raţiu, împrumutat de la Villarreal, a jucat până acum 34 de partide pentru Huesca în acest sezon, fiind integralist în meciul de sâmbătă (a primit un cartonaş galben în min. 50).

În alt meci, SD Ponferradina a fost învinsă acasă de Leganes cu 3-0. Fundaşul român Alexandru Paşcanu (cartonaş galben în min. 90+8) a fost integralist la gazde, iar Paul Anton a rămas pe banca de rezerve. După acest eşec Ponferradina a ratat calificarea în play-off-ul de promovare.

Ponferradina se află pe locul 8, cu 63 de puncte, înaintea ultimei etape, iar Huesca ocupă locul 11, cu 54 de puncte.

AGERPRES

