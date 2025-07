Fostul portar al naționalei României a dezvăluit că, deși n-a primit vreo ofertă din prima ligă engleză, a fost foarte aproape să ajungă în Anglia, în Championship.



"Ai avut vreo ofertă din Premier League?" Răspunsul lui Ciprian Tătărușanu



După ce a mers să discute termenii transferului, fostul portar a povestit o întâmplare savuroasă pe aeroport, unde s-a întâlnit cu Ilie Dumitrescu și a decis să facă o glumă.



„Din Premier League, nu. Dar din Liga a II-a, Watford. Când am semnat cu Fiorentina, aveam ofertă și de la Watford și am stat mult și am cântărit treaba asta.



M-am dus să vorbesc cu cei de la Watford, să-mi arate centrul sportiv, și, când m-am întors de la Londra, m-am întâlnit cu Ilie Dumitrescu. Nu știu cum s-a nimerit, am avut și scaunul lângă el în aeroport. M-a întrebat ce am făcut acolo. Și am zis să fac o glumă. I-am spus: „Mister, cred că semnez cu Chelsea”. Și mi-a zis: „Bă, ești nebun? Nu mai bine mă sunai pe mine înainte? Să fac treaba mai ușoară”.



Am mai ținut-o puțin cu Chelsea și i-am spus că e o glumă. El chiar credea că semnez cu Chelsea. Nu reușeam să-l conving că nu semnez cu Chelsea. Au trecut trei ore și jumătate cu el, uite așa.



Cel mai bun campionat, dar cred că viața în Premier League nu este atât de frumoasă cum e în Italia și în Franța. Am avut norocul să joc și la echipe mari în Italia și să vizitez și orașe frumoase”, a spus Ciprian Tătărușanu la emisiunea „Față la joc”.



Ciprian Tătărușanu, câștigător de Serie A cu AC Milan



Ciprian Tătărușanu a lăsat o amprentă în fotbalul românesc și internațional, cu aproape 600 de meciuri la nivel de seniori și o listă impresionantă de echipe și competiții la care a participat.



Începând de la debutul său la Juventus Colentina, portarul a evoluat în cariera sa pentru echipe precum Gloria Bistrița, FCSB, Fiorentina, Nantes, Lyon, AC Milan și Abha Club.



Tătărușanu a fost dublu campion al României cu FCSB (2012/2013 și 2013/2014), alături de care a câștigat și Cupa și Supercupa României.



De asemenea, a cucerit și titlul în Serie A cu AC Milan, la finalul sezonului 2021/2022.