Tregedie petrecuta la Raliul Portugaliei! Laura Salvo a decedat intr-un accident cumplit la varsta de doar 21 de ani

Medicii au intervenit imediat dupa ce accidentatul a avut loc, dar din pacate nu au reusit sa ii salveze viata, iar Laura a murit dupa cateva minute.

Tanara in varsta de 21 de ani era copilotul lui Miguel Socias si si-a pierdut viata sambata, chiar in startul raliului, dupa ce masina in care se aflau cei doi s-a rasturnat. Miguel si Laura erau in forma si doar ce castigasera Raliul Xixona. Ea a murit si nu a mai reusit sa ajunga in zona unde o astepta elicopterul care era pregatit sa o transporte la spital.

Laura Salvo s-a nascut in Valencia si facea parte dintr-o familie de piloti. Tatal ei, Gabriel, a fost pilot, iar sora acesteia participa la competitii.

Infelizmente aconteceu o pior. A navegadora não resistiu. Laura Salvo. pic.twitter.com/c5rqklrkej — Paulo Araujo (@PauloAr23028946) October 10, 2020

