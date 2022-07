Tragedie în sport! Un fost sportiv a fost găsit mort în camera de hotel! Avea doar 40 de ani 

Fostul jucător de rugby, care a trecut pe la cluburi precum Wigan și St. Helens, a fost găsit mort, în camera sa de hotel din Florența, în cursul zilei de sâmbătă. Staff-ul hotelului a fost cel care l-a găsit pe britanic, informează BBC, iar alături de el se afla o femeie de 43 de ani, rănită grav.

Conform sursei citate, despre femeie se crede că ar fi partenera lui Bibey. Aceasta a fost transportată la spitalul din Careggi. Cei doi se cazaseră la hotelul Continentale, de patru stele, din centrul istoric al Florenței, după ce ar fi ajuns în oraș chiar în cursul serii de vineri.

Ricky Bibey a fost jucător profesionist de rugby pentru mai bine de un deceniu. S-a retras în 2012, după o accidentare la tendonul lui Ahile. După retragere, fostul sportiv ar fi activat în domeniul imobiliarelor.

Fostele cluburi ale lui Bibey au postat mesaje de condoleanțe.

„Suntem extrem de îndurerați să aflăm de moartea de fostului jucător popular Ricky Bibey, în timp ce se afla în vacanță în Italia. Ricky avea doar 40 de ani. Toți cei din club își transmit condoleanțele sincere către familie și prieteni”, au postat cei de la Leigh Centurions.

