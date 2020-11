Sunt victimele preferate ale hackerilor! Cum arata topul celor mai simple parole folosite in 2020

Conform cercetarilor, majoritatea oamenilor folosesc parole simple si usor de retinut, deoarece le este mai la indemana sa faca asta.

Problema este, insa, ca majoritatea parolelor memorabile sunt extrem de vulnerabile in fata hackerilor. In timp ce criminalitatea cibernetica ia amploare, unii dintre noi chiar nu ne dam silinta pentru a le face misiunea mai grea hackerilor.

A aparut topul celor mai simple si comune parole folosite in 2020, iar unele dintre ele sunt extrem de usoare pentru expertii in fraude cibernetice.

Cea mai utilizata parola din 2020 a fost "123456", urmata in top de "123456789" si de "picture1". "Password" a coborat pe locul 4 in topul celor mai folosite parole, in top 10 regasindu-se si alte enumarari de cifre (cum ar fi "12345678", "111111", "123123", "12345" sau "1234567890"), dar si cuvantul "senha".

Datele privind cazurile de criminalitate cibernetica au crescut cu 87,5% in primavara acestui an, in startul pandemiei, iar expertii se asteapta ca hackerii sa dea noi lovituri importante in timpul celui de-al doilea lockdown.

Englezii ar putea pierde 1,7 milioane de lire doar in aceasta luna, conform unui studiu publicat in Daily Star.

Tweet pandemie frauda hacker parola Citeste si: