CAZ SOCANT! Ce s-a intamplat cu aceasta femeie chiar cu o zi inainte de aniversarea iubitului ei! Detalii care va pot afecta emotional

Cuplul format din Hannah Lowe si Adam Stanaway urma sa isi intemeieze o familie impreuna.

Hannah Lowe a plonjat 19 metri de deasupra unei cascade, in fata iubitului sau care nu a putut sa o salveze. Tanara contabila isi facuse planuri cu iubitul ei si intentionau sa isi cumpere o casa impreuna.

Cataratoare cu experienta, Hannah a cazut in timp ce mergea pe muntele Kinder Scout, din Peak District. Actiunea s-a petrecut in Aprilie, in perioada Pastelui, cand cuplul a plecat la o plimbare cu mama si sora Hannei.

Dupa cum au relatat, grupul a ajuns in varful muntelui, unde au facut un picnic. Dupa aceea, Hannah si Adam au plecat sa se plimbe spre cascada Kinder, pentru a vorbi despre planurile de viitor. In momentul in care se pregateau sa se intoarca, Hannah si-a pierdut echilibrul si a alunecat pe pietre, cazand in gol.

Iubitul sau nu a putut sa o salveze, declarand in instanta ulterior ca nu a ajuns la ea in timp.

"Am plecat sa ne plimbam putin si am stat pe niste stanci. Eram foarte fericiti, urma sa ne cumparam prima casa ziua urmatoare, care era si ziua mea de nastere. Am stat acolo doar cateva minunte, apoi ne-am ridicat, ca sa plecam.

Hannah s-a intors si si-a pierdut echilibrul pe stanci. M-am intins sa o prind de rucsac, insa nu am reusit sa o prind la timp si a cazut. M-am uitat, dar nu am reusit sa o vad", a declarat Adam Stanaway.

Hannah a fost gasita decedata la baza cascadei, motivele mortii fiind rani la nivelul capului care au fost fatale.

"Ne vom aminti de Hannah ca fiind fericita, frumoasa, calda si amuzanta", a spus mama acesteia.