Un nou sezon România, te iubesc! începe pe 13 septembrie la PRO TV. Alex Dima: „Ne întoarcem în forță, cu energie, cu sentimentul că ne facem datoria

Un nou sezon România, te iubesc! începe pe 13 septembrie la PRO TV. Alex Dima: „Ne întoarcem în forță, cu energie, cu sentimentul că ne facem datoria Stiri
SPORT.RO
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De 37 de sezoane, Paula Herlo, Alex Dima, Cosmin Savu, Cristian Leonte, Paul Angelescu și Rareș Năstase le prezintă celor de acasă realitățile care ne înconjoară. Ce se întâmplă în țara noastră, care sunt cauzele pentru care lucrurile nu merg așa cum ar trebui și ce răspunsuri au autoritățile competente vedem, de aproximativ două decenii, la România, te iubesc! Duminica aceasta, de la 18:00, Alex Dima ne așteaptă cu primul reportaj al acestui sezon.

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Romaniate iubesc!

Statul degeaba este campania pe care Alex Dima a început-o la Știrile PRO TV și pe care o continuă, pe larg, duminica aceasta, la România, te iubesc!. Vom vedea cum aproximativ 3.000 de primării din țară ar risca să intre în faliment dacă nu ar fi susținute din fonduri de la bugetul statului. Comasarea ar putea fi una dintre soluții, însă, până acum, nu au fost luate măsuri. Între timp, mulți primari și funcționari... stau. Și sunt plătiți din banii românilor.

„Suntem în criză, tot auzim că nu mai sunt bani. O soluție pentru a reduce costurile ar fi comasarea localităților mici. Am economisi miliarde de lei. Povestea e însă un cartof fierbinte de care nicio guvernare n-a avut curajul să se atingă. Am mers prin primării, am întâlnit funcționari care stau, aleși care nu vin la muncă, bani tocați aiurea. Statul degeaba. Începem cel de-al 19-lea an de emisiune. Sezonul 37. Ne întoarcem în forță, cu energie, cu sentimentul că ne facem datoria. Noi încă sperăm că prin munca noastră schimbăm în bine mentalități și comportamente în această țară”, spune Alex Dima.

Nu ratați, duminică, de la 18:00, prima ediție România, te iubesc! din acest sezon. Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.

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