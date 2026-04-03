Rareș Năstase, duminică, la România, te iubesc!: „Sectorul balastierelor e despre corupție. Mare. Am filmat mărturii ale oamenilor din sistem despre presiune și influență și am citit unele rechizitorii cu detalii despre bani dați la plic, prin parcări”

Duminică, de la ora 18:00, România, te iubesc! aduce în prim-plan ancheta „Țara care se sapă singură”, semnată de Rareș Năstase. 

Materialul analizează sectorul exploatării de nisip și pietriș din România — un domeniu care funcționează într-o zonă gri, unde regulile există pe hârtie, însă controlul real este slab sau vine prea târziu. Cererea tot mai mare pentru materiale de construcții a transformat exploatările într-o afacere extrem de profitabilă care s-a dezvoltat mai repede decât capacitatea autorităților de a o supraveghea.

„Sectorul balastierelor nu e doar despre mediu și evaziune fiscală. E despre corupție. Mare. Am filmat mărturii ale oamenilor din sistem despre presiune și influență și am citit unele rechizitorii cu detalii despre bani dați la plic, prin parcări, sau mituire cu carne de porc, la portbagaj. Am filmat controale de fațadă, in care inspectorii statului verificau pe o parte, iar cei cu balastierele furau pe altă parte, la doi pași de ei, ca să nu spun aproape de față cu ei. Am filmat și autodenunțuri despre presiune politică și multe intimidări, inspectori care au fost trași pe dreapta, la ascuțit creioane în birou, doar pentru că au aplicat legea. Autodenunț își fac și unii deținători de balastiere, care tot despre sfere de influență vorbesc. Așa funcționează una din marile caracatițe ale României - un sector economic în care legea există, dar nu se aplică, pentru că… totul se negociază”, spune Rareș Năstase.

Exploatările au loc atât în albiile râurilor, cât și pe terenuri din apropierea acestora, iar în multe cazuri depășesc limitele stabilite. Aceleași zone sunt exploatate constant, iar cantități mari de nisip și pietriș sunt scoase zilnic, în timp ce controalele nu reușesc să oprească fenomenul.

Întreaga anchetă poate fi urmărită duminică, de la 18:00, într-o nouă ediție România, te iubesc!. Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.

