„Animalelor! Armată de clovni panicați” Tenismenul Alexandr Dolgopolov arată cum rușii folosesc termobaricele în Ucraina

Cel mai bun tenismen ucrainean din Era Open, Alexandr Dolgopolov ripostează dur la atacurile mârșave ale Armatei Ruse în Ucraina.

Dolgopolov i-a transmis președintelui Vladimir Putin că nu poate câștiga acest război și a ținut să spună pe Twitter că întreaga Ucraină urăște Rusia acum, în urma atacurilor josnice produse de aceștia pe teritoriul țării lor.

Într-un videoclip publicat pe Twitter, Alexandr Dolgopolov condamnă folosirea bombelor termobarice de către ruși și cataloghează Armata Rusă „o armată de clovni”, afectați de panica instaurată în urma rezistenței ucrainene.

„Doar ca să înțelegem nivelul de panică al inamicului nostru. Sunt complet inutili la nivel terestru. O armată e clovni. În caz că vă interesează, ce vedeți e o bombă cu vid (termobarică). Nu poate înțelege că nu poate câștiga războiul acesta. Poate doar să ne distrugă complet cu nucleare. Fiecare persoană urăște Rusia acum. Animalelor,” a transmis Alexandr Dolgopolov pe Twitter.

Bomba termobarică la care Alexandr Dolgopolov face referire constă în explozia unei eliberări de gaz ori combustibil ce se combină cu oxigenul din atmosferă, provocând o a doua detonare care consumă oxigenul, creând un vid și o explozie cu temperaturi ridicate care pot omorî prin sufocare. E un tip de armă interzis prin Convenția de la Geneva, informează Marca.

Just to understand the level of panic of our enemy. Completely useless on the ground. Clownish super army. That’s a forbidden vacuum bomb, if your interested. He can’t understand he can’t win this. Only fully destroy with nukes. Every person completely hates russia now. Animals pic.twitter.com/9c4dijYcUr