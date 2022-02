Scandalul imens dintre Marica și Năstase continuă! Fostul fotbalist trebuie să îi plătească 45 000 de euro

Cei doi, extrem de apropiați până de curând, și-au deschis „Năstase&Marica Sports Club” împreună, însă relația lor s-a rupt după ce Marica a încercat să îl excludă pe fostul tenismen din afacerea care îi poartă numele, asta pentru a intra în posesia Bazei Voința, pentru care Năstase a obținut în mod gratuit administrarea.

Parteneri de afaceri în trecut, cei doi au ajuns să se războiască, iar acum fostul fotbalist ar fi obligat să îi plătească o sumă imensă lui Năstase. La începutul colaborării, Marica s-ar fi obligat să plătească o chirie de 7 500 de euro pentru a folosi terenurile de la baza sportivă, însă în ultima jumătate de an banii nu ar fi fost achitați, informează ProSport. Suma totală a datoriei a ajuns la 45 000 de euro.

Reacția lui Ilie Năstase



Fosta bază sportivă „Voința” este evaluată la 50 de milioane de euro, fiind cesionată de fostul tenismen pe o durată de 49 de ani. 63 000 de metri pătrați este suprafața bazei pentru care au ajuns să se războiască Năstase și Marica.

„Nu vreau să fac comentarii pe această temă, discut doar cu avocații”, a declarat Năstase pentru sursa citată.

Fostul lider ATP a intrat în posesia bazei în 2012, iar Ciprian Marica, nașul lui Ilie Năstase, s-a implicat abia în 2021 în proiect, acum dorind să îl înlăture pe finul său.

Replica lui Ciprian Marica



Fostul fotbalist a postat pe contul său de Facebook, în urmă cu câteva săptămâni, o replică în cazul războiului cu Ilie Năstase.

„Dragi prieteni, așa cum probabil cunoașteți, m-am străduit de-a lungul timpului să stau la distanță de cancanuri sau dispute inutile. Asa o sa fac și acum, și mereu. Mă văd nevoit să fac totuși niște precizări.

Am venit alături de Ilie Năstase la rugămintea acestuia, pentru a putea dezvolta o bază sportivă a statului, unde să iși poată desfășura activitatea cluburile sportive, copiii și toți cei care fac mișcare pentru sănătate sau performanță, la standarde internaționale.

Dezvoltând un proiect aproape de sufletul meu m-am implicat așadar cu toată energia și priceperea mea, dar și cu investiții financiare masive pentru a ridica din ruină o bază sportivă ajunsă în paragină.

Nu regret că m-am implicat și nu am ezitat să ajut într-un domeniu care m-a format, conștient fiind de la bun început că voi câștiga mai mult la nivel de satisfacție, de mândrie personală, sportul nefiind o investiție rentabilă în raport cu orice alt domeniu de business.

Am salubrizat și am deratizat, am scos zeci de tone de deșeuri din acea fostă bază sportivă. Am construit terenuri ultramoderne, importând materiale de cea mai bună calitate, la standarde de competiții internaționale. Am importat structuri unice în Romănia și am folosit specialiști din străinătate pentru a crea condiții optime pentru performanță și siguranță, așa cum rar se pot găsi în țara noastră.

"Năstase & Marica Sports Club", așa cum se poate vedea din denumire, este un proiect comun prin care o bază sportivă a statului s-a transformat total într-un club de elită. În ceea ce privește acuzațiile care mi se aduc, sunt la limita ridicolului. Am ajuns să am funcție executivă în fundație prin procură notarială, doar din considerente organizatorice, dorința comună de la acea vreme fiind de a soluționa problemele administrative și de a ajunge la zi cu obligațiile financiare restante.

Îmi îndrept în continuare atenția și energia înspre realizarea obiectivelor stabilite și deși au intervenit terțe persoane cu interese obscure, trăiesc cu convingerea că Ilie va reveni asupra declarațiilor. Sper ca lucrurile să fie clare pentru toată lumea si să revină la normal, fiindcă în discuție este un om pe care nu doar că l-am respectat enorm, dar l-am iubit ca pe un membru al familiei mele!

Vă mulțumesc pentru susținere și încredere și vă invit să faceți sport în condiții de excepție! La mulți ani, Românie, de Mica Unire!”, a scris Marica pe Facebook.