Antrenorul Sergiu Nicolae şi elevul sǎu Tudor Tudurachi vor reprezenta România pentru prima datǎ la competiția europeanǎ de GT4, care începe în aprilie, pe circuitul de la Paul Ricard şi se încheie în octombrie, la Barcelona.

Echipa sub steag românesc va concura în toate cele 6 etape ale campionatului, în Franța, Olanda, Belgia, Italia, Germania și Spania, pe circuite legendare precum Spa Francochamps, Nürburgring, Paul Ricard sau Misano

Sergiu Nicolae şi Tudor Tudurachi vor concura cu noul BMW M4 GT4 EVO. Modelul are debutul competițional în acest sezon, după ce BMW M4 GT4 a dovedit că este baza programului BMW Motorsport pentru echipe private cu peste 100 de victorii în doi ani de la lansare și peste 200 de podiumuri. Versiunea reactualizată a primit o serie de îmbunătățiri pe baza feedback-ului clienților, actualizări de design și dispune de un motor de 3 litri și 6 clindri în linie M TwinPower Turbo care poate dezvolta peste 500 CP în funcție de BOP.

România are prima echipǎ la Campionatul GT4 European Series, formatǎ din Tudor Tudurachi și Sergiu Nicolae

Tudor Tudurachi are 17 ani şi a câștigat deja, în ianuarie 2025, prima cursǎ de 24 de ore la care a participat, cursa de la Dubai, obținând și titlul de Campion GT4 Orientul Mijlociu, dupǎ cursa de 6 ore de la Abu Dhabi, pe care a terminat-o pe locul al doilea. În 2024, Tudor Tudurachi a fost campion Spezial Tourenwagen Trophy în Germania cu BMW M4 GT4 și la Campionatul Național Romanian Endurance Series Logan Cup.

“Este un vis devenit realitate sǎ pot reprezenta România, alǎturi de antrenorul și idolul meu în acest sport, Sergiu Nicolae, la cea mai importantǎ competiție de GT4 din Europa. Mergem la acest concurs cu multǎ încredere unul în altul și în Willi Motorsport, fǎrǎ de care nu am fi ajuns aici. Suntem singura echipǎ formatǎ din antrenor şi elev și asta este un avantaj fațǎ de celelalte echipe, ne cunoaștem foarte bine dupǎ doi ani de colaborare”, spune Tudor Tudurachi.

Sergiu Nicolae are 31 de ani, practicǎ sportul de performanțǎ de peste 20 de ani, este un pilot cu multǎ experiențǎ, a participat în ultimii ani la zeci de competiții internaționale GT4 și GT3 cu rezultate remarcabile – cu victorii și podiumuri cu Porsche 911 GT3 cup într-o serie de curse de anduranță precum Dubai 24h, Sebring 24h sau Barcelona 24h. Performanțele constante i-au adus și titlul de Campion Middle East Trophy la clasa GT3 în 2023.



“Sunt onorat sǎ reprezint România, alǎturi de elevul meu Tudor Tudurachi, pe care îl antrenez de doi ani. La cele șase curse din Campionatul GT4 European Series vom pune în practicǎ tot ce am învǎțat fiecare dintre noi în ultimii ani când ne-am pregǎtit pentru acest moment, sǎ concurǎm împreunǎ pentru România”, spune Sergiu Nicolae.



Participarea echipei Willi Motorsport la Campionatul GT4 European Series este un exemplu de performanță, pasiune și tenacitate, susținute de efort privat.



“Debutul primei echipe românești în GT4 European Series este un pas semnificativ pentru automobilismul sportiv din România și o dovadă clară că talentul și determinarea pot duce steagul României pe orice circuit din Europa. Willi Motorsport își asumă un rol de pionierat pe scena internațională, iar acest lucru merită recunoscut și susținut.

FRAS încurajează și sprijină performanța la cel mai înalt nivel, iar astfel de inițiative demonstrează că România poate avea o voce puternică în competițiile internaționale. Suntem convinși că Sergiu Nicolae și Tudor Tudurachi vor reprezenta cu onoare culorile României pe circuitele europene”, spune preşedinte Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), Norris Marcu Măgeanu.



Willi Motorsport este clubul sportiv care pregǎteşte piloți de 20 de ani, pentru competiții naționale şi internaționale, organizează cursuri de pilotaj care conțin atât parte teoretică, cât și sesiuni de antrenament pe circuit sub îndrumarea unor foști campioni. Willi Motorsport organizează de 8 ani Campionatul Național de Anduranță – Romanian Endurance Series, la care numărul participanților crește de la an la an.