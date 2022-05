Cu o seară înainte de aniversare, Rică Răducanu a dat lovitura de start la meciul Rapid - FC U Craiova 2-3, iar fanii giuleșteni i-au cântat "La mulți ani!" pe arena recent inaugurată.

Rică Răducanu, în lacrimi la TV

Prezent în studioul emisiunii La Măruță, de la PRO TV, fostul portar a fost foarte emoționat când a revăzut gestul fanilor rapidiști și nu și-a putut stăpâni lacrimile, spunând că apreciază foarte mult dragostea oamenilor.

"Vă pup, vă iubesc pe toți și vă mulțumesc. Toată lumea mă iubește, să știți. Nu știa nimeni cine sunt eu, dar din iubirea oamenilor am ajuns și eu cineva, ăsta e adevărul. E mare lucru să te iubescă lumea, când mergi pe stradă... și când era cu măști, mergeam și după vocea mă recunoșteau, spuneau 'Uite, ăsta e nea Rică'. Nu știu dacă am făcut totul pentru ei, dar eu am jucat pentru spectatori. Chiar dacă greșeam, mă bătea nea Tinel (n.r - Valentin Stănescu) la cabine, dar făceam și eu ceva pentru oamenii ăia, chiar dacă greșeam.

Când a fost beleaua cu COVID-ul ăsta, mă enerva că nu mai eram eu așa cu oamenii. Eu plecam dimineața la teren și mă duceam colo-colo, dar era boală, se fereau oamenii unul de altul. Am îmbătrânit 10 ani", a spus Rică Răducanu, la emisiunea La Măruță, de la PRO TV.

Necula Răducanu, așa cum este în acte cel cunoscut de toată lumea fotbalului drept Rică Răducanu, a jucat pentru Rapid în perioada 1965-1975, când a câștigat un titlu de campion (1967) și o Cupă a României (1972). Pentru formația giuleșteană, portarul a strâns 233 de meciuri și a marcat șapte goluri.

Rică Răducanu a jucat în 61 de meciuri pentru naționala României, inclusiv la CM 1970 din Mexic, când a apărat în partida contra Braziliei lui Pele, scor 2-3. În 2008, președintele Train Băsescu îl decora pe cel poreclit "Tamango" cu Ordinul "Meritul Sportiv" clasa a III-a.