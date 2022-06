Primii arbitri profesioniști care au vorbit public, recunoscând că sunt gay: „A fost o călătorie dificilă!” 

Arbitrul scoțian Craig Napier (56 ani) a vorbit deschis despre orientările sale sexuale, într-un interviu acordat pe contul oficial al Federației Scoțiene de Fotbal. „Centralul” a fost primul arbitru profesionist care recunoaște că este homosexual, dorind să fie un exemplu pentru cei care se „ascund”, de teama de a nu fi judecați.

Scoțianul și partenerul său, Lloyd Wilson, arbitru și el, au devenit astfel primii arbitri homosexuali care activează în fotbalul scoțian, după Justin Fahanu, care a jucat pentru Aidrie și Heart în 1993 și 1994, la câțiva ani după ce și-a anunțat sexualitatea.

„Este ceva ce nu am crezut niciodată că voi face. Cred că ceea ce s-a întâmplat recent m-a inspirat foarte mult. Evident, este ceva cu care am trăit mult timp. A fost o călătorie dificilă pentru a ajunge în acest punct.

Trebuie să vedem cum se schimbă climatul pentru ca oamenii să simtă că pot fi ei înșiși și să trăiască fericiți și confortabili în propria piele.

Este foarte important ca oamenii, cum e cazul meu, să fie dispuși să facă acest lucru.

Există ceva în fotbal, există încă această barieră. Aceasta nu este o conversație despre mine, ci despre încercarea de a schimba cultura fotbalului scoțian. Acest lucru trebuie să fie mai presus de fotbal”, a declarat Craig Napier.

