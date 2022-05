La 17 ani, este primul jucător în activitate din Anglia care recunoaște că este gay

Jake Daniels, un mijlocaş în vârstă de 17 ani care joacă la clubul Blackpool, în divizia a doua engleză, a devenit luni primul jucător profesionist britanic activ care a recunoscut public că este homosexual.

"Sezonul acesta a fost fantastic pentru mine pe teren. Am jucat primul meu meci la profesionişti, am marcat 30 de goluri cu echipa de rezerve, am semnat primul meu contract profesionist”, a spus jucătorul pe site-ul clubului său.

"Dar în afara terenului, am ascuns cine sunt cu adevărat. Toată viaţa am ştiut că sunt gay şi simt că acum sunt gata să anunţ şi să fiu eu însumi", a spus el.

În anii 1990, Justin Fashanu a fost primul jucător profesionist englez care a recunoscut că este homosexual.

