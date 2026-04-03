Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase, Mihai Bobonete, Pavel Bartoș și Smiley o vor cunoaște, în câteva ore, pe Simona Stolerencu, o tânără scriitoare de 27 de ani, din Chișinău. Ea vine în fața juraților cu dorința de a-și îndeplini un vis pe care l-a amânat ani de zile.

După o copilărie marcată de lipsuri și de realitățile dificile ale unei familii de artiști, ea a ales să meargă pe un drum profesional sigur, în căutarea stabilității și a confortului, deși arta a fost mereu prezentă în viața ei. Totul s-a schimbat, însă, într-un moment care a pus-o față în față cu propriile întrebări. Un diagnostic neașteptat a determinat-o să își regândească complet prioritățile și să își asculte, pentru prima dată în viață, dorințele: „Cancerul de col uterin a fost momentul în care s-a schimbat ceva în mine. Vreau să nu mai fiu constrânsă de rapoarte, de structură, de severitate și de multe alte lucruri. Vreau să creez, vreau să fac frumos în jurul meu”, va mărturisi aceasta.

Astăzi, Simona locuiește în București, scrie o carte și își urmează pasiunea care a fost mereu acolo, dar pe care nu și-a permis să o pună pe primul loc. Pentru ea, participarea la Românii au talent va fi mai mult decât o apariție pe scenă — este promisiunea făcută versiunii ei mai tinere că, într-o zi, va avea curajul să fie exact cine își dorește: „Am venit să cânt! Românii au talent, pentru mine, este promisiunea pe care i-am făcut-o Simonei de 5 ani — că va ajunge, cândva, pe scenă. Aici începe sufletul meu”, va spune aceasta. În această seară, Simona își va asuma vulnerabilitatea și își va spune povestea în fața juraților, într-un moment care ar putea marca începutul unui nou capitol. „Trebuie să iei o pauză și poate să te concentrezi pe artă. Poate în seara asta începe un vis care devine realitate”, îi va spune Mihai Bobonete.

