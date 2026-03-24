Concurenții vor intra într-un ring special, unde vor trebui să facă față unui adevărat asalt de mingi, într-un joc inspirat din dinamica și intensitatea fotbalului american. Aici, nu doar viteza și îndemânarea vor conta, ci și forța brută, capacitatea de blocaj și strategia de echipă. Miza este uriașă: salvarea de la duelul de eliminare. Ediția de luni seară a reality show-ului Desafio: Aventura a clasat PRO TV pe primul loc în topul televiziunilor.

PRO TV a fost lider de audiență cu ediția de luni a reality show-ului Desafio: Aventura. În intervalul orar 20:28 – 23:33, emisiunea prezentată de Daniel Pavel a înregistrat 5.4 puncte de rating și 20.6% cotă de piață în rândul publicului național cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Momentul de maximă audiență a atras în fața micilor ecrane, la PRO TV, aproape 1.4 milioane de telespectatori, confirmând interesul crescut al publicului pentru cel mai urmărit reality show al momentului - Desafio: Aventura.

Determinarea atinge limite extreme, iar dorința de a-și proteja echipa îi împinge pe concurenți să își asume riscuri majore. Accidentările apar la tot pasul, iar intervențiile medicului devin inevitabile. În mijlocul confruntării, un moment dramatic zguduie competiția: „Am simțit cum s-a rupt. Nu pot să țin piciorul jos. Ușor, că mă doare. Nu pot să-l ridic”, mărturisește unul dintre concurenți, în timp ce colegii privesc îngrijorați. Verdictul medicului cade ca un fulger peste echipă. Va putea continua competiția sau accidentarea îl va scoate definitiv din joc? Situația devine critică, iar concurentul este transportat la ambulanță pentru investigații suplimentare. Decizia finală ar putea schimba complet echilibrul competiției.

În paralel cu tensiunea din teren, emoțiile ating un alt nivel în tabăra concurenților. În mijlocul haosului și al presiunii, o poveste de dragoste începe să prindă contur între doi concurenți din echipe diferite: Vasile Lucian, din echipa Visătorii, și Codruța Meilă, de la Luptători. Cei doi se apropie tot mai mult și vor avea parte de o cină romantică ce se va încheia cu un sărut surprinzător. Întrebarea care rămâne: este începutul unei povești autentice sau doar un moment de respiro într-o competiție nemiloasă?

Cine va reuși să se salveze de la eliminare? Cine va părăsi competiția și va spune adio șansei de a câștiga marele premiu de 150.000 de euro? Nu ratați o nouă ediție Desafio: Aventura, în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită cu o zi în avans, pe VOYO.