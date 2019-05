O romanca a iesit campioana Belgiei la fotbal cu Anderlecht. FOTO

Stefania Vatafu e mai apreciata de belgieni decat Nicolae Stanciu.

Om de baza in nationala Romaniei, pentru care a debutat in urma cu aproape 10 ani, Stefania Vatafu (25 ani) a semnat in vara anului trecut cu RSC Anderlecht Feminin si poarta tricoul cu numarul 10. Stefania a inceput fotbalul la 9 ani, in judetul Valcea, la echipa masculina de juniori FC Ciobanul, pentru ca apoi, la 14 ani, sa fie remarcata de Mirel Albon si sa fie transferata la junioarele clubului Clujana Cluj. Dupa promovarea la senioare si debutul in prima liga, a ajuns, in 2010, la Olimpia Cluj, cu care a participat si in Liga Campionilor. In 2018, pentru jumatate de an, a evoluat in Spania, la UD Granadilla Tenerife Sur, club cu care a incheiat sezonul trecut pe locul 4 in Primera Division, dupa granzii Atletico Madrid, FC Barcelona si Athletic Bilbao. De asemenea, Stefania a fost desemnata cea mai buna fotbalista a anului 2013 din Romania.



Campioana si in campionatul trecut, Anderlecht Feminin a castigat titlul in actuala editie cu trei etape inainte de incheierea sezonului, surclasandu-le pe Standard Femina de Liege, Ladies Genk si Gent Ladies. In acest sezon de Champions League, formatia belgiana a terminat pe locul secund, eliminatoriu, grupa preliminara castigata de Glasgow City, gazda meciurilor. Echipa romancei joaca in cadrul complexului sportiv Centre National de Football Euro 2000 din Tubize, pe un stadion de 1.000 de locuri, iar clubul a fost infiintat in 1973 si a evoluat, de-a lungul istoriei sale, doar in prima liga belgiana.